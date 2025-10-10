फसलों पर दवाई का छिड़काव कर सालाना पांच लाख कमा रहीं ड्रोन दीदी

खेतों के बीच हाथों में रिमोट कंट्रोल और नजरें आसमान में उड़ते ड्रोन पर टिकी। कुछ ही मिनट में ड्रोन से खेतों में दवाई छिड़काव करने वाली जिले की ड्रोन दीदी ने अलग पहचान बना ली है। जिले में लोग उन्हें ड्रोन दीदी के नाम से बुलाते है। ड्रोन से खेतों में फसलों पर दवाई का छिड़काव कर ये महिलाएं आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बन रही है। सालाना 4-5 लाख रुपए कमा रही है। शासन ने कृषि विभाग के माध्यम से ड्रोन दीदियों को ड्रोन दिया है।