लोक कलाकार राजू साहू का निधन, बेटे को देखने जा रहे माता-पिता भी हादसे में घायल, शोक की लहर

प्रेम साहू का पार्थिव शरीर शनिवार सुबह 11 बजे सीतानगर स्थित निवास लाया गया। घायल माता-पिता को भी एंबुलेंस से अंतिम दर्शन के लिए घर पहुंचाया गया। दोनों स्ट्रेचर और व्हीलचेयर के सहारे अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। जवान बेटे को अंतिम बार देखते ही उनका दर्द छलक पड़ा और वे फूट-फूटकर रोने लगे। यह हृदयविदारक दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। बता दें कि 16 फरवरी को रायपुर में बैडमिंटन खेलते समय कारोबारी अमृत बजाज (57) की हार्ट अटैक से मौत हुई थी।