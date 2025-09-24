सुबह से हो रही कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश, फसलों को हो सकता है नुकसान

बारिश से धान की फसल को कई तरीकों से नुकसान हो सकता है जैसे अत्यधिक पानी जमा होने से जड़ सडऩ, फफूंद संक्रमण, पौधों का गिरना (फसल का लेटना), परागण रुकना और फसल का काला पडऩा के अलावा कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। समय से पहले फूल झडऩे या पैदावार कम होने जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है। दवाई छिड़काव के बाद बारिश हो जाती है तो दवाई का असर भी कम हो जाता है।