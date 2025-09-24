Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बालोद

सुबह से हो रही कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश, फसलों को हो सकता है नुकसान

बालोद जिले में फिर मौसम ने करवट ली है। बुधवार की सुबह से कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश होती रही। लगातार बारिश से सावन माह जैसा अहसास हुआ।

बालोद

Chandra Kishor Deshmukh

Sep 24, 2025

बालोद जिले में फिर मौसम ने करवट ली है। बुधवार की सुबह से कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश होती रही। लगातार बारिश से सावन माह जैसा अहसास हुआ।

Rain : बालोद जिले में फिर मौसम ने करवट ली है। बुधवार की सुबह से कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश होती रही। लगातार बारिश से सावन माह जैसा अहसास हुआ। मौसम में ठंडकता देखी गई। मौसम विभाग की माने तो दो से तीन दिन और बारिश के आसार है।

मौसम तंत्र में परिवर्तन

मौसम विभाग के मुताबिक इस समय एक ऊपरी हवा का चक्रवात पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे लगे बिहार के ऊपर स्थापित है, जिसके प्रभाव से मौसम तंत्र में परिवर्तन संभावित है। एक और निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर आंध्र प्रदेश के तट पर बनने की संभावना है। इस तरह बारिश को लेकर कई सारे सिस्टम तैयार हो रहे हैं। यही वजह है कि बारिश हो रही है।

गर्मी से मिली राहत

बारिश व तेज हवा से लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है। यह पहली बार है, जब सितंबर में सुबह से बारिश हो रही है। कुछ दिनों से खंड वर्षा जैसी स्थिति बनी हुई थी।

यह भी पढ़ें :

E-Challan : यातायात नियमों को तोड़ा तो अब सीधे घर पहुंचेगा ई-चालान

इस मानसून सीजन औसत 1096 मिमी बारिश

इस मानसून सीजन में बालोद तहसील में 1172.7, गुरुर 969.9, गुंडरदेही 1064, डौंडी 1138.2, डौंडीलोहारा 1088, अर्जुंदा 1059.3 व मार्रीबंगाल देवरी तहसील में 1182 मिमी औसत बारिश दर्ज किया गया है। जिले में औसत 1096 मिमी बारिश हुई।

15 अक्टूबर के आसपास शुरू होगी मानसून की वापसी

इस बार मानसून सीजन में जमकर बारिश हुई है। अब मानसून की विदाई का समय आने वाला है। भू-अभिलेख शाखा के मुताबिक मानसून सीजन दिवाली से पहले मानसून की विदाई होने की संभावना जताई जा रही है।

यह भी पढ़ें :

cg crime news : हंसिया से सिर को कर दिया अलग, मिला आजीवन कारावास, वही नाबालिग से दुष्कर्म करने पर बीस साल कारावास की सजा

जिले का अधिकतम तापमान 26 डिग्री

बदली व बारिश का असर जिले के तापमान पर भी पड़ा है। बुधवार को जिले का अधिकतम तापमान 26 डिग्री व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया। इस बारिश ने जहां गर्मी से राहत मिली है।

तेज बारिश से इस तरह फसलों को हो सकता है नुकसान

बारिश से धान की फसल को कई तरीकों से नुकसान हो सकता है जैसे अत्यधिक पानी जमा होने से जड़ सडऩ, फफूंद संक्रमण, पौधों का गिरना (फसल का लेटना), परागण रुकना और फसल का काला पडऩा के अलावा कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। समय से पहले फूल झडऩे या पैदावार कम होने जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है। दवाई छिड़काव के बाद बारिश हो जाती है तो दवाई का असर भी कम हो जाता है।

कृषि विभाग से किसान ले सकते हैं सलाह

कृषि उपसंचालक आशीष चंद्राकर ने कहा कि धान की फसलों में बालियां निकलना शुरू हो चुका है। ऐसे में फसलों की देखभाल जरूरी है। कृषि विभाग से किसान सलाह भी ले सकते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भिलाई स्टील प्लांट

Big news

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Sept 2025 11:41 pm

Published on:

24 Sept 2025 11:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / सुबह से हो रही कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश, फसलों को हो सकता है नुकसान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.