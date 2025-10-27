Patrika LogoSwitch to English

बालोद

10 में से 9 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बंद, एक गुदुम में चालू, वह भी घाटे में

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) के स्वरोजगार के यूनिटों में ताला लगता जा रहा है।

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Oct 27, 2025

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) के स्वरोजगार के यूनिटों में ताला लगता जा रहा है।

बालोद. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) के स्वरोजगार के यूनिटों में ताला लगता जा रहा है। जिले की दस यूनिट में से 9 यूनिट बंद हो चुकी है। एक यूनिट डौंडी ब्लॉक के गुदुम में संचालित है। वह भी घाटे में है।

रीपा सेंटर को नए सिरे से संचालित करने की योजना

बालोद जिले के पांच ब्लॉक में 10 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) का निर्माण किया गया। हर ब्लॉक में दो यूनिट स्थापित किए गए। संसाधनों के अभाव में 9 सेंटर बंद हो चुके हैं। कुछ सेंटर लाखों रुपए का बिजली बिल बकाया होने की वजह से बंद हो गए हैं। करोड़ों का इंडस्ट्रियल पार्क शोपीस बनकर रह गया है। प्रदेश की वर्तमान सरकार इस योजना पर ध्यान नहीं दे रही है। योजना किसी भी सरकार की रही हो, लेकिन योजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की बातें केवल हवा-हवाई नजर आ रही है। हालांकि यह बात भी सामने आ रही है कि सरकार रीपा सेंटर को नए सिरे से संचालित करने की योजना तैयार कर रही है।

सैकड़ों को लोगों को मिला था रोजगार

रीपा सेंटर जब खुला तो अलग-अलग सेंटर में अलग-अलग काम लोगों को समूह बनाकर दिया गया। इसका लाभ भी मिलने लगा। सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिलता था। समय के साथ संसाधनों की कमी, बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं होने के कारण रीपा सेंटरों को बंद करना पड़ रहा है।

प्रदेश स्तर में हुई थी हमारे जिले की तारीफ

रीपा के तहत जिलेभर के दस सेंटरों में विभिन्न उत्पाद व सामग्री बनाकर बेचते थे तो बालोद जिले की चर्चा प्रदेश में होती थी। यहां से बनी सामग्रियों की मांग भी अन्य जिले में हो रही थी। अब लगभग सभी सेंटर बंद पड़े हैं।

किस रीपा सेंटर में क्या बनता था

बालोद ब्लॉक के ग्राम भोथली में फ्रूट जूस, जिसमें एलोवेरा, लेमन ग्रास जूस और ग्राम बरही के सेंटर में पशु आहार बनाया जाता था।
गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम कांदुल सेंटर में पापड़, मुरकू, चकली एवं गब्दी सेंटर में कैरी बैग का निर्माण किया जा रहा था।
डौंडीलोहारा ब्लॉक के मार्री में सिलाई -कढ़ाई व नग्गुटोला में मसाला निर्माण होता था।
डौंडी ब्लॉक की बात करें तो यहां के अरमुरकसा में चिक्की निर्माण होता था। वहीं गुदुम में क्लीनिंग प्रोडक्ट बनता हैं। यह सेंटर अभी चालू हालत में हैं, लेकिन अरमुरकसा बंद हैं।
गुरुर ब्लॉक के छेडिय़ा में अगरबत्ती निर्माण व करकाभाट में कूलर निर्माण व चेकर टाइल्स का निर्माण करते थे। इन सभी जगहों पर करोड़ों का सामान रखा हुआ हैं। कुछ सही सलामत है तो कुछ खराब स्थिति में है।

शासन से नई गाइडलाइन आई है

जिला पंचायत बालोद सीईओ सुनील चंद्रवंशी ने कहा कि वर्तमान में रीपा सेंटर बंद है। शासन से रीपा सेंटर शुरू कराने की कुछ नई गाइडलाइन आई है। जल्द ही इसमें शासन के आदेशानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।

