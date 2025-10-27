10 में से 9 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बंद, एक गुदुम में चालू, वह भी घाटे में

बालोद ब्लॉक के ग्राम भोथली में फ्रूट जूस, जिसमें एलोवेरा, लेमन ग्रास जूस और ग्राम बरही के सेंटर में पशु आहार बनाया जाता था।

गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम कांदुल सेंटर में पापड़, मुरकू, चकली एवं गब्दी सेंटर में कैरी बैग का निर्माण किया जा रहा था।

डौंडीलोहारा ब्लॉक के मार्री में सिलाई -कढ़ाई व नग्गुटोला में मसाला निर्माण होता था।

डौंडी ब्लॉक की बात करें तो यहां के अरमुरकसा में चिक्की निर्माण होता था। वहीं गुदुम में क्लीनिंग प्रोडक्ट बनता हैं। यह सेंटर अभी चालू हालत में हैं, लेकिन अरमुरकसा बंद हैं।

गुरुर ब्लॉक के छेडिय़ा में अगरबत्ती निर्माण व करकाभाट में कूलर निर्माण व चेकर टाइल्स का निर्माण करते थे। इन सभी जगहों पर करोड़ों का सामान रखा हुआ हैं। कुछ सही सलामत है तो कुछ खराब स्थिति में है।