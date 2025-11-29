Paddy Procurement : ऑफलाइन टोकन पाने किसान कर रहे रतजगा, ऋण पुस्तिका की लगा रहे कतार

विगत दिवस जिले के सेवा सहकारी समिति पोंडी में तो सैकड़ों किसानों की भीड़ लग गई। किसानों ने ऑफलाइन टोकन के लिए अपनी ऋण पुस्तिका को लेकर सेवा सहकारी समिति के सामने ही देर शाम को बैठ गए। वहीं देखते ही देखते किसानों की भीड़ लग गई और देर रात तक किसानों ने अपनी ऋण पुस्तिका को रख दिया। वहीं शनिवार सुबह 11 बजे जिन किसानों की ऋण पुस्तिका व पर्चा पहले जमा हुआ था। उन सभी का रजिस्टर में नाम दर्ज किया गया और अब उन्हें दिन व रकबा के हिसाब से ऑफ लाइन टोकन दिया जाएगा।