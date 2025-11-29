Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

Paddy Procurement : ऑफलाइन टोकन पाने किसान कर रहे रतजगा, ऋण पुस्तिका की लगा रहे कतार

समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। भले ही जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि किसानों को टोकन लेने के लिए कोई परेशानी नहीं हो रही है।

3 min read
Google source verification

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Nov 29, 2025

समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। भले ही जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि किसानों को टोकन लेने के लिए कोई परेशानी नहीं हो रही है।

बालोद जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। भले ही जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि किसानों को टोकन लेने के लिए कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जिले में कई किसान ऑनलाइन टोकन ले रहे है लेकिन इसमें भी नेटवर्क की दिक्कतें आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर कई धान खरीदी केंद्रों में ऑफ लाइन टोकन जारी नहीं किया जा रहा था। किसानों को हो रही परेशानियों को देखते हुए कई सेवा सहकारी समितियों ने ऑफलाइन टोकन जारी करना शुरू कर दिया है।

देर रात तक किसानों ने अपनी ऋण पुस्तिका को रख दिया

विगत दिवस जिले के सेवा सहकारी समिति पोंडी में तो सैकड़ों किसानों की भीड़ लग गई। किसानों ने ऑफलाइन टोकन के लिए अपनी ऋण पुस्तिका को लेकर सेवा सहकारी समिति के सामने ही देर शाम को बैठ गए। वहीं देखते ही देखते किसानों की भीड़ लग गई और देर रात तक किसानों ने अपनी ऋण पुस्तिका को रख दिया। वहीं शनिवार सुबह 11 बजे जिन किसानों की ऋण पुस्तिका व पर्चा पहले जमा हुआ था। उन सभी का रजिस्टर में नाम दर्ज किया गया और अब उन्हें दिन व रकबा के हिसाब से ऑफ लाइन टोकन दिया जाएगा।

इसलिए बन रही टोकन के लिए भीड़ की स्थिति

दरअसल शासन ने 31 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की योजना बनाई है। लेकिन वर्तमान में कई किसानों ने धान की कटाई व मिंजाई भी शुरू कर दी है। किसान जितना जल्दी हो सके धान बेचना चाह रहे हैं। इसी वजह से टोकन के लिए मारामारी हो रही है। धान खरीदी का रकबा भी समितियों ने अभी तक नहीं बढ़ाया है। धान की खरीदी प्रतिदिन सीमित व कम होने के कारण भी दिक्कत हो रही है।

यह भी पढ़ें :

जमीन लेना हुआ महंगा : झलमला-सिवनी में सड़क किनारे एक हेक्टेयर की जमीन पौने दो करोड़

60 प्रतिशत ऑनलाइन व 40 प्रतिशत ऑफलाइन टोकन जारी करने के हैं नियम

धान खरीदी के लिए किसानों को 60 प्रतिशत टोकन ऑनलाइन व 40 प्रतिशत टोकन ऑफलाइन देने का भी नियम है। लेकिन यहां कई समितियों में ऑफलाइन टोकन हाल ही में जारी करना शुरू किया गया है। वहीं अधिकारियों का यह कहना है कि 31 जनवरी तक हर हाल में सभी किसानों की धान की खरीदी पूरी हो जाएगी।

अब तक 18 हजार किसानों ने बेचा 8 लाख 28 सौ क्विंटल धान

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुताबिक जिले में कुल 1 लाख 56 हजार 822 पंजीकृत किसान है, जिसमें से अभी तक कुल 17 हजार 976 किसानों ने 8 लाख 2860 क्विंटल धान बेचा है। वहीं इस दिसंबर माह से धान खरीदी की लिमिट बढ़ाई जाएगी। इससे धान की खरीदी में तेजी आएगी।

यह भी पढ़ें :

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से शिशु मृत्य दर में आई कमी

धान खरीदी के दो सप्ताह पूरे पर धान परिवहन शुरू नहीं

जिले के 122 सेवा सहकारी समितियों के 143 धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी तो शुरू हो चुकी है। अब कब धान परिवहन शुरू किया जाएगा। इस बारे ने अभी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। हालांकि जिले के सभी धान संग्रहण केंद्रों को तैयार किया जा रहा है। उम्मीद यही है कि धान परिवहन दिसंबर माह के पहले सप्ताह में शुरू हो जाए।

कभी-कभी सर्वर की दिक्कत हो जाती है

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल अधिकारी चिंताराम रावटे ने कहा कि जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी सुचारू रूप से चल रही है। ऑनलाइन टोकन भी आसानी से कट रहे हैं। हालांकि कभी-कभी सर्वर की दिक्कत हो जाती है लेकिन व्यवस्था ठीक है। 31 जनवरी तक सभी पंजीकृत किसानों की धान खरीदी कर ली जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भिलाई स्टील प्लांट

big breaking

Big news

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

CM Vishnu Deo Sai

Deputy CM Arun Sao

Deputy CM Vijay Sharma

patrika news

patrika news in hindi

pm modi

PM Narendra Modi

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Nov 2025 10:43 pm

Published on:

29 Nov 2025 10:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / Paddy Procurement : ऑफलाइन टोकन पाने किसान कर रहे रतजगा, ऋण पुस्तिका की लगा रहे कतार

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

पूजा-पाठ के बीच खून की उल्टी का नाटक कर कहा- गड़बड़ हो गई, खजाना नहीं मिलेगा… जीजा-साले ने उड़ाए 7 लाख, जानें कैसे रची गई ठगी की चाल

घर में 1.40 क्विंटल सोना गड़ा होने का झांसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बालोद

CG News: आयुर्वेद इलाज के प्रति बढ़ा लोगों का रुझान, नि:शुल्क इलाज के साथ दवाई भी, महीने में 600 मरीज आ रहे

CG News: आयुर्वेद इलाज के प्रति बढ़ा लोगों का रुझान, नि:शुल्क इलाज के साथ दवाई भी, महीने में 600 मरीज आ रहे
बालोद

जमीन लेना हुआ महंगा : झलमला-सिवनी में सड़क किनारे एक हेक्टेयर की जमीन पौने दो करोड़

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की जमीनों की नई बाजार दर तय हो गई है। इस बार भी जिले में झलमला व सिवनी की जमीनों के दाम में वृद्धि हुई है।
बालोद

CG Fraud: पूजा पाठ कर शारीरिक परेशानी दूर करने के बहाने ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार

CG Fraud: पूजा पाठ कर शारीरिक परेशानी दूर करने के बहाने ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार
बालोद

लाल–काला–सफेद–हरा चावल उगाकर बनाई पहचान… ध्रुवराम की अनोखी खेती, HMT से कमा रहे लाखों..

लाल–काला–सफेद–हरा चावल उगाकर बनाई पहचान... ध्रुवराम की अनोखी खेती, HMT से कमा रहे लाखों(photo-patrika)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.