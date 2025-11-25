जमीन लेना हुआ महंगा : झलमला-सिवनी में सड़क किनारे एक हेक्टेयर की जमीन पौने दो करोड़

बालोद जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की जमीनों की नई बाजार दर तय हो गई है। इस बार भी जिले में झलमला व सिवनी की जमीनों के दाम में वृद्धि हुई है। यहां एक हेक्टेयर यानी ढाई एकड़ जमीन के दाम सड़क किनारे एक करोड़ 75 लाख रुपए व अंदर की जमीन के दाम एक करोड़ रुपए तय किए गए हैं। बालोद शहर में सबसे ज्यादा पाररास व बालोद, राजनांदगांव रोड की जमीन सबसे ज्यादा महंगी है।
उप पंजीयक विभाग के मुताबिक बालोद ब्लॉक में शहरी क्षेत्र में 20 व ग्रामीण क्षेत्र की जमीनों में बीते साल की तुलना में 50 प्रतिशत व उससे अधिक मूल्य वृद्धि हुई है। इस तरह अब जमीन लेना और महंगा हो गया है। वहीं जमीन मूल्य निर्धारण की गाइडलाइन व जिले की जमीन मूल्य की सूची शासन से नहीं आई है। दो चार दिन में उपलब्ध होने की बात अधिकारियों ने कही है। अब इन मूल्यों के अनुसार जमीन की खरीदी बिक्री एवं रजिस्ट्री होगी।
उप पंजीयक वेद प्रकाश सहारे ने बताया कि नगर पालिका में जमीन संबंधित पुरानी विसंगतियां थीं, उसे केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की गाइड लाइन के तहत दूर कर आसान बनाया है। यही वजह है कि सड़क के हिसाब से जमीन के दामों में 20 प्रतिशत वृद्धि की गई है।
उप पंजीयक के मुताबिक दुर्ग-बालोद-दल्ली मार्ग की जमीन का मूल्य, जिसमें झलमला, सिवनी, बालोद में जमीन के दाम 17 हजार रुपए प्रति स्क्वेेयर मीटर तय किया गया है। इसमें पाररास की जमीन के दाम भी शामिल है। बालोद से राजनांदगांव मार्ग में जमीन के दाम 15 हजार 500 रुपए प्रति स्क्वेयर मीटर तय किया गया है।
नगर के सबसे ज्यादा व्यस्ततम व बाजार क्षेत्र सदर बाजार के दाम में भी इस साल वृद्धि हुई है। सदर मार्ग की जमीन के दाम 14 हजार 500 रुपए प्रति स्क्वेयर मीटर तय किया गया है।
रजिस्ट्री अक्सर ऑनलाइन भी करवा रहे हैं। कई बार नेटवर्क व सर्वर समस्याओं की नौबत आ जाती है, इसलिए ऑफलाइन रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। नई गाइडलाइन के बाद साफ्टवेयर में भी बदलाव किया जा सकता है। इससे ऑनलाइन रजिस्ट्री में थोड़ी परेशानी हो सकती है। ऐसे में ऑफलाइन रजिस्ट्री भी करा सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला पंजीयक व उप पंजीयक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
शासन की गाइडलाइन के तहत जिले के नगरीय निकाय व ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन के मूल्य की जानकारी इसी सप्ताह के भीतर विभाग की ओर से जारी कर दी जाएगी।
