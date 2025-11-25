जमीन लेना हुआ महंगा : झलमला-सिवनी में सड़क किनारे एक हेक्टेयर की जमीन पौने दो करोड़

उप पंजीयक विभाग के मुताबिक बालोद ब्लॉक में शहरी क्षेत्र में 20 व ग्रामीण क्षेत्र की जमीनों में बीते साल की तुलना में 50 प्रतिशत व उससे अधिक मूल्य वृद्धि हुई है। इस तरह अब जमीन लेना और महंगा हो गया है। वहीं जमीन मूल्य निर्धारण की गाइडलाइन व जिले की जमीन मूल्य की सूची शासन से नहीं आई है। दो चार दिन में उपलब्ध होने की बात अधिकारियों ने कही है। अब इन मूल्यों के अनुसार जमीन की खरीदी बिक्री एवं रजिस्ट्री होगी।