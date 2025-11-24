बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से शिशु मृत्य दर में आई कमी

Infant Mortality Rate : बालोद जिले में कुछ वर्षों से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े देखें तो जिले में हर साल 30-40 बच्चे अपना पहला जन्मदिन तक नहीं मना पाते थे। इसका प्रमुख कारण इन बच्चों की एक साल के भीतर ही मौत हो जाना है। बीते साल की बात करें तो 0 से 12 माह के कुल 38 बच्चों की मौत हुई है। इस साल अभी तक 16 बच्चों ने जन्म के पहले वर्ष में ही दम तोड़ दिया। बड़ा कारण किसी न किसी रूप में सावधानी की अनदेखी या लापरवाही को माना जा रहा है।