Path of Conscience : नगर की बिटिया मेघा डोसी ने चुना संयम का मार्ग

मुमुक्षु बहन ने कहा कि समय-समय पर होने वाले धार्मिक शिविर सहित भीनासर में चलने वाले आरुज्ञ भोहि लाभम के क्लास अवश्य ही अटैंड करें। इससे हमें अपने आपको जानने समझने का अवसर मिलता है। भगवान महावीर ने अमूल्य मानव भव के एक एक क्षण को अमूल्य बताया है। भगवान ने आत्मकल्याण के लिए एक ही मार्ग बताया है और वह है संयम जीवन। गुरु भगवंतों के सानिध्य में गुरुकृपा से संयम जीवन को जानने समझने का अवसर मिला है। संघ समाज से जाने अनजाने गलतियों की क्षमा याचना करते हुए अधिक से अधिक धर्म आराधना करने का आह्वान किया है।