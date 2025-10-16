मानसून विदाई की तैयारी! 1316 मिमी बारिश से लबालब हुए जलाशय, गर्मी में नहीं होगी पानी की किल्लत...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में इस बार अच्छी बारिश होने से जिले के सभी प्रमुख जलाशय शत प्रतिशत भरे हुए हैं। हालांकि मानसून की विदाई भी जल्द होने वाली है। लेकिन बीते दिनों हुई बारिश किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। अधिकांश किसानों के खेतों में धान की बालियां निकल आई है। बारिश के कारण फसल खेतों में गिर गई है।
सिंचाई विभाग के ईई पीयूष देवांगन ने कहा कि इस बार अच्छी बारिश होने से तांदुला जलाशय सहित सभी प्रमुख जलाशय ओवरलो हो रहे हैं। जलाशयों के बेहतर जलभराव के कारण इस बार किसानों के अलावा जिलेवासियों व पड़ोसी जिले के किसानों के लिए बड़ी राहत है। निस्तारी व पेयजल की समस्या भी नहीं होगी।
जिले में इस साल मानसून सीजन एक जून से लेकर अब तक 1316.9 मिमी औसत बारिश हो चुकी है। ऐसी सुखद स्थिति 11 साल में पहली बार बनी। इसके पहले वर्ष 2022 में 1285.8 मिमी औसत बारिश हुई थी।
बड़ी खबरेंView All
बालोद
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग