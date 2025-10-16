मानसून विदाई की तैयारी! 1316 मिमी बारिश से लबालब हुए जलाशय, गर्मी में नहीं होगी पानी की किल्लत…

CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में इस बार अच्छी बारिश होने से जिले के सभी प्रमुख जलाशय शत प्रतिशत भरे हुए हैं। हालांकि मानसून की विदाई भी जल्द होने वाली है। लेकिन बीते दिनों हुई बारिश किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। अधिकांश किसानों के खेतों में धान की बालियां निकल आई है। बारिश के कारण फसल खेतों में गिर गई है।