बालोद

रिपा सेंटर बंद, महिलाएं हुई बेरोजगार! 20 किमी पैदल चल कर पहुंचीं कलेक्टर ऑफिस, बाहर किया जोरदार प्रदर्शन

CG Female Protest: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में संचालित रिपा सेंटर को बंद कर दिया गया, जिससे महिला समूह की सदस्य नाराज है।

2 min read

बालोद

image

Shradha Jaiswal

Oct 10, 2025

रिपा सेंटर बंद, महिलाएं हुई बेरोजगार! 20 किमी पैदल चल कर पहुंचीं कलेक्टर ऑफिस, बाहर किया जोरदार प्रदर्शन(photo-patrika)

रिपा सेंटर बंद, महिलाएं हुई बेरोजगार! 20 किमी पैदल चल कर पहुंचीं कलेक्टर ऑफिस, बाहर किया जोरदार प्रदर्शन(photo-patrika)

CG Female Protest: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में संचालित रिपा सेंटर को बंद कर दिया गया, जिससे महिला समूह की सदस्य नाराज है। पुन: रिपा सेंटर को चालू कराने की मांग को लेकर ग्राम अरमुरकसा और अवारी की 40 से 50 महिलाएं गुरुवार को 20 किमी पैदल चलकर बालोद कलेक्टोरेट पहुंची।

CG Female Protest: रिपा सेंटर बंद होने पर महिलाओं का हंगामा

उन्होंने कहा कि महिलाओं को रोजगार मिल रहा था, उसे सरकार बंद करवा रही है। कलेक्टर से मिलने की बात पर देर शाम तक परिसर में बैठे रहे। कई महिलाओं को कलेक्टोरेट के बाहर ही रोक दिया गया। महिलाओं ने छह महीनों से बंद पड़े मिलेट्स चिक्की उत्पादन केंद्र को पुन: चालू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

समूह की अध्यक्ष उषा बाई ने बताया कि 6 माह से काम बंद करा दिया है। चिक्की बनाकर महिला समूह की सदस्यों का परिवार भी काम चला रहा था। इसे बंद करने का कारण समझ से परे है। समूह की अध्यक्ष उषा बाई ने बताया कि सुबह लगभग 8 बजे अपने गांव से निकले और पैदल ही 30-40 की संख्या में कलेक्टोरेट पहुंचे। जहां बैठकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया।

चिक्की की आंगनबाड़ी में होती थी सप्लाई

रिपा सेंटर में इन महिलाओं के बनाए गए चिक्की की सप्लाई आंगनबाड़ी केंद्रों में होती थी। महिलाओं ने राज्य सरकार और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े के खिलाफ जमकरनारेबाजी की। उनका कहना था कि कांग्रेस सरकार के दौरान ग्रामीण आजीविका मिशन (रिपा) के तहत ग्राम अरमुरकसा और अवारी में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई थी।

इस पार्क में मिलेट्स (कोदो-कुटकी) से चिक्की उत्पादन का कार्य शुरू हुआ था। उनकी आय में भी वृद्धि हुई थी। इसे बंद करने से महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं। सावित्री बाई ने कई बार जिला प्रशासन और मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े से मिलकर उत्पादन दोबारा शुरू करने की मांग की थी, लेकिन ठोस पहल नहीं हुई। मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखेंगे।

Published on:

10 Oct 2025 02:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / रिपा सेंटर बंद, महिलाएं हुई बेरोजगार! 20 किमी पैदल चल कर पहुंचीं कलेक्टर ऑफिस, बाहर किया जोरदार प्रदर्शन

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सुनसान घर से निकला खून का राज! कोटवारिन की हत्या कर लूटे जेवर, हाथ से ऐंठी नहीं निकल रही थी तो कलाई काट दी…

सुनसान घर से निकला खून का राज! कोटवारिन की हत्या कर लूटे जेवर, हाथ से ऐंठी नहीं निकल रही थी तो कलाई काट दी...(photo-patrika)
बालोद

Dhan Kharidi 2025: 15 नवंबर से बालोद में धान खरीदी शुरू, 22 नए केंद्र बने… 31 अक्टूबर तक पंजीयन अनिवार्य

Dhan Kharidi 2025: 15 नवंबर से बालोद में धान खरीदी शुरू, 22 नए केंद्र बने... 31 अक्टूबर तक पंजीयन अनिवार्य(photo-patrika)
बालोद

Cough Syrup Banned: स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला, दो साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगा कफ सिरप

Cough Syrup Banned: स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला, दो साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगा कफ सिरप(Photo-patrika)
बालोद

Water Supply Scheme : जलप्रदाय योजना का 80 प्रतिशत काम पूरा, 2026 में 146 गांव में होगी पानी सप्लाई

शासन की चार बड़े जलप्रदाय योजना का कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। साल 2026 में काम पूरा होने की उम्मीद पीएचई को है। नए साल में इसका लाभ जिले के 146 गांव के लोगों को मिलेगा।
बालोद

कुंडी पत्थर से बनी अद्भुत मूर्तियां, किल्लेकोड़ा ने छत्तीसगढ़ में बनाई अपनी अलग पहचान, जानें क्या है खास?

कुंडी पत्थर से बनी अद्भुत मूर्तियां (Photo source- Patrika)
