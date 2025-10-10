रिपा सेंटर बंद, महिलाएं हुई बेरोजगार! 20 किमी पैदल चल कर पहुंचीं कलेक्टर ऑफिस, बाहर किया जोरदार प्रदर्शन

समूह की अध्यक्ष उषा बाई ने बताया कि 6 माह से काम बंद करा दिया है। चिक्की बनाकर महिला समूह की सदस्यों का परिवार भी काम चला रहा था। इसे बंद करने का कारण समझ से परे है। समूह की अध्यक्ष उषा बाई ने बताया कि सुबह लगभग 8 बजे अपने गांव से निकले और पैदल ही 30-40 की संख्या में कलेक्टोरेट पहुंचे। जहां बैठकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया।