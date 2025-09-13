करंट से बच्ची की मौत… हॉस्पिटल में शव के साथ बैठे रहे परिजन, लापरवाही बरतने पर 2 बर्खास्त व एक निलंबित

CG News: आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची एक बच्ची की केंद्र में करंट लगने से मौत हो गई। मामला गुरुवार की सुबह आगनबाड़ी केंद्र पदेली स्कूलपारा, सेक्टर- मर्दापाल-02 परियोजना कोण्डागांव-03 की है। जहां मौत के बाद परिजन बच्ची के शव को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मर्दापाल पहुंचे थे,लेकिन हॉस्पिटल में गुरुवार की शाम तक पीएम नही किया जा सका और परिजन बच्चे के शव के साथ हॉस्पिटल के बरामदे पर ही रातजगा कर गुजारी तब जाकर शुक्रवार की सुबह शव का पीएम कराया जा सका। वही इस लापरवाही को लेकर परिजनों ने सम्बंधित जिम्मेदारों पर उचित कार्यवाही की मांग की है।