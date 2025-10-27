Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

छठ महापर्व की शुरुआत..! खरना के साथ व्रतियों ने शुरू किया निर्जल उपवास, आज उगते सूर्य को देंगे अर्घ्य

Chhath Puja 2025: बालोद जिले के लोक आस्था का महापर्व छठ सोमवार को श्रद्धा भाव से मनाया जाएगा। रविवार को खरना के बाद उपवास शुरू किया।

less than 1 minute read
Google source verification

बालोद

image

Shradha Jaiswal

Oct 27, 2025

छठ महापर्व की शुरुआत..! खरना के साथ व्रतियों ने शुरू किया निर्जल उपवास, आज उगते सूर्य को देंगे अर्घ्य(photo-patrika)

छठ महापर्व की शुरुआत..! खरना के साथ व्रतियों ने शुरू किया निर्जल उपवास, आज उगते सूर्य को देंगे अर्घ्य(photo-patrika)

Chhath Puja 2025: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के लोक आस्था का महापर्व छठ सोमवार को श्रद्धा भाव से मनाया जाएगा। रविवार को खरना के बाद उपवास शुरू किया। सोमवार को व्रती महिलाएं डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य देंगी। मंगलवार को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ पर्व का समापन होगा। यूपी-बिहार सहित अन्य लोग जिला मुख्यालय के बूढ़ा तालाब में एकत्र होंगे। व्रतधारी महिलाएं विधि-विधान से छठी मैय्या का पूजन कर डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी।

Chhath Puja 2025: आज उगते सूर्य को देंगे उगते अर्घ्य

आज सोमवार को व्रती महिलाएं डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य देंगी और मंगलवार की सुबह उगते सूर्य को दूसरा अर्घ्य देकर व्रत का समापन करेंगी। व्रतधारी महिलाएं परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की दीर्घायु और आरोग्यता की कामना करती हैं।

छत्तीसगढ़ के कई जिलों में, विशेषकर यूपी-बिहार से जुड़े परिवारों के बीच यह पर्व बड़ी श्रद्धा से मनाया जा रहा है। तालाबों और नदियों के घाटों को सजाया गया है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था और साफ-सफाई के विशेष इंतज़ाम किए गए हैं।

भक्ति से सराबोर माहौल में “उग हे सूरज देव”, “कांचे ही बांस के बहंगिया” जैसे पारंपरिक गीतों की गूंज सुनाई दे रही है। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में पूजा सामग्री लेकर घाटों की ओर जा रही हैं। छठ का यह पर्व प्रकृति, सूर्य और जल की उपासना का प्रतीक है, जो भारतीय संस्कृति में आस्था, अनुशासन और पवित्रता का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Oct 2025 12:01 pm

Published on:

27 Oct 2025 12:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / छठ महापर्व की शुरुआत..! खरना के साथ व्रतियों ने शुरू किया निर्जल उपवास, आज उगते सूर्य को देंगे अर्घ्य

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

आश्वासन के बाद ड्राइवरों की हड़ताल हुई समाप्त! आज से सड़कों पर दौड़ने लगेंगी बसें, यात्रियों को मिलेगी राहत…

आश्वासन के बाद ड्राइवरों की हड़ताल हुई समाप्त(photo-patrika)
बालोद

CG Weather Update: मौसम ने बदली करवट, बारिश में किसानों की बढ़ी चिंता, धान की कटाई में व्यस्त…

मौसम ने बदली करवट, बारिश में किसानों की बढ़ी चिंता, धान की कटाई में व्यस्त(photo-patrika)
बालोद

CG Crime News: गोवर्धन पूजा के दौरान चोरी! 86 हजार रुपए और जेवरात घर से गायब, पुलिस जांच में जुटी…

CG Crime News: गोवर्धन पूजा के दौरान चोरी! 86 हजार रुपए और जेवरात घर से गायब, पुलिस जांच में जुटी...(photo-patrika)
बालोद

Health News : सीएचसी को बना दिया जिला अस्पताल, अब ब्लॉक में नहीं है एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाटाबोड़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनने की योजना काफी दिनों से चली आ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने भी शासन को पत्र लिखा है। लेकिन अभी तक शासन स्तर पर अभी तक कोई पहल नहीं हुई है।
बालोद

मौसम बदलाव में सावधानी जरूरी! वायरल फीवर से 600 मरीज, डॉक्टरों ने सुझाया पौष्टिक आहार और व्यायाम

मौसम बदलाव में सावधानी जरूरी! वायरल फीवर से 600 मरीज, डॉक्टरों ने सुझाया पौष्टिक आहार और व्यायाम(photo-patrika)
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.