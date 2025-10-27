छठ महापर्व की शुरुआत..! खरना के साथ व्रतियों ने शुरू किया निर्जल उपवास, आज उगते सूर्य को देंगे अर्घ्य

Chhath Puja 2025: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के लोक आस्था का महापर्व छठ सोमवार को श्रद्धा भाव से मनाया जाएगा। रविवार को खरना के बाद उपवास शुरू किया। सोमवार को व्रती महिलाएं डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य देंगी। मंगलवार को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ पर्व का समापन होगा। यूपी-बिहार सहित अन्य लोग जिला मुख्यालय के बूढ़ा तालाब में एकत्र होंगे। व्रतधारी महिलाएं विधि-विधान से छठी मैय्या का पूजन कर डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी।