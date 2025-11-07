एक महिला और तीन युवक… नींबू लेकर किया ये कांड, जानकर पुलिस वाले रह गए हैरान

फोटो सोर्स: पत्रिका
CG Fraud News: तंत्र मंत्र के जरिए रकम को दस गुना करने का झांसा देकर एक महिला ने पांच लाख 22 हजार रुपए की धोखाधड़ी की। पीड़ित जालम चंद जैन (37) की शिकायत पर बालोद सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी महिला भंदा पासवान के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। आरोपी महिला मारेगांव, यवतमाल की रहने वाली है। घटना आठ अगस्त की है, जिसकी शिकायत चार नवंबर को दर्ज कराई गई है।
डौंडीलोहारा के बिजोरा निवासी एवं गल्ला खरीदी का करने वाले जालम चंद जैन ने पुलिस को बताया कि छह अगस्त को उनके परिचित मुकुंद लाल साहू ने उन्हें मंदा पासवान और उनके कार्य के बारे में बताया था। इसकी जानकारी उन्होंने अपने दोस्त रघुनाथ सागर और संतराम साहू को बताई। आठ अगस्त को मुकुंद साहू के कहने पर जालम चंद जैन, संत साहू और मुकुंद साहू वाहन से मंदा पासवान को लेने राजनांदगांव गए। मंदा ने वहीं पूजा का सामान मंगवाया और बालोद में पूजा करने की बात कहकर सबको वापस ले आई।
बालोद के हारिजोन स्कूल के पास ईंट-भट्ठे में पूजा की तैयारी की गई। मंदा ने यहां दो घड़े रखवाए और सभी पैसे रखने कहा। जालम चंद जैन ने ढाई लाख रुपए, मुकुद साहू ने 80 हजार रुपए, रघुनाथ सागर ने एक लाख रुपए और संत साहू ने 92 हजार रुपए सहित कुल पांच लाख 22 हजार रुपए घड़े में रख दिए।
रात 10 बजे, मंदा पासवान ने घड़े सहित पैसों को कचहरी चौक ले जाकर पूजा करने की बात कही। रघुनाथ सागर के साथ मोटरसाइकिल से चली गई। रघुनाथ थोड़ी देर बाद नींबू लेने के बहाने आया। दोबारा कचहरी चौक गए तो मंदा पासवान वहां नहीं मिली। रात साढ़े 10 बजे सभी ने मिलकर मंदा पासवान को तलाश किया, लेकिन वह लाखों रुपए लेकर फरार हो चुकी थी।
