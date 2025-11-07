एक महिला और तीन युवक… नींबू लेकर किया ये कांड, जानकर पुलिस वाले रह गए हैरान

डौंडीलोहारा के बिजोरा निवासी एवं गल्ला खरीदी का करने वाले जालम चंद जैन ने पुलिस को बताया कि छह अगस्त को उनके परिचित मुकुंद लाल साहू ने उन्हें मंदा पासवान और उनके कार्य के बारे में बताया था। इसकी जानकारी उन्होंने अपने दोस्त रघुनाथ सागर और संतराम साहू को बताई। आठ अगस्त को मुकुंद साहू के कहने पर जालम चंद जैन, संत साहू और मुकुंद साहू वाहन से मंदा पासवान को लेने राजनांदगांव गए। मंदा ने वहीं पूजा का सामान मंगवाया और बालोद में पूजा करने की बात कहकर सबको वापस ले आई।