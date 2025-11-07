Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

एक महिला और तीन युवक… नींबू लेकर किया ये कांड, जानकर पुलिस वाले रह गए हैरान

Fraud News: तंत्र मंत्र के जरिए रकम को दस गुना करने का झांसा देकर एक महिला ने पांच लाख 22 हजार रुपए की धोखाधड़ी की। पीड़ित जालम चंद जैन (37) की शिकायत पर बालोद सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी महिला भंदा पासवान के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Khyati Parihar

Nov 07, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

CG Fraud News: तंत्र मंत्र के जरिए रकम को दस गुना करने का झांसा देकर एक महिला ने पांच लाख 22 हजार रुपए की धोखाधड़ी की। पीड़ित जालम चंद जैन (37) की शिकायत पर बालोद सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी महिला भंदा पासवान के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। आरोपी महिला मारेगांव, यवतमाल की रहने वाली है। घटना आठ अगस्त की है, जिसकी शिकायत चार नवंबर को दर्ज कराई गई है।

डौंडीलोहारा के बिजोरा निवासी एवं गल्ला खरीदी का करने वाले जालम चंद जैन ने पुलिस को बताया कि छह अगस्त को उनके परिचित मुकुंद लाल साहू ने उन्हें मंदा पासवान और उनके कार्य के बारे में बताया था। इसकी जानकारी उन्होंने अपने दोस्त रघुनाथ सागर और संतराम साहू को बताई। आठ अगस्त को मुकुंद साहू के कहने पर जालम चंद जैन, संत साहू और मुकुंद साहू वाहन से मंदा पासवान को लेने राजनांदगांव गए। मंदा ने वहीं पूजा का सामान मंगवाया और बालोद में पूजा करने की बात कहकर सबको वापस ले आई।

दो घड़े में पांच लाख रुपए रख दिए

बालोद के हारिजोन स्कूल के पास ईंट-भट्ठे में पूजा की तैयारी की गई। मंदा ने यहां दो घड़े रखवाए और सभी पैसे रखने कहा। जालम चंद जैन ने ढाई लाख रुपए, मुकुद साहू ने 80 हजार रुपए, रघुनाथ सागर ने एक लाख रुपए और संत साहू ने 92 हजार रुपए सहित कुल पांच लाख 22 हजार रुपए घड़े में रख दिए।

महिला रकम लेकर फरार हो गई

रात 10 बजे, मंदा पासवान ने घड़े सहित पैसों को कचहरी चौक ले जाकर पूजा करने की बात कही। रघुनाथ सागर के साथ मोटरसाइकिल से चली गई। रघुनाथ थोड़ी देर बाद नींबू लेने के बहाने आया। दोबारा कचहरी चौक गए तो मंदा पासवान वहां नहीं मिली। रात साढ़े 10 बजे सभी ने मिलकर मंदा पासवान को तलाश किया, लेकिन वह लाखों रुपए लेकर फरार हो चुकी थी।

ये भी पढ़ें

ऑनलाइन ट्रेडिंग में फंसा व्यापारी, साइबर ठगों ने उड़ाए 13 लाख रुपए… शातिर ने ऐसे दिया था झांसा
भिलाई
Cyber ​​Fraud Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Nov 2025 11:47 am

Published on:

07 Nov 2025 10:17 am

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / एक महिला और तीन युवक… नींबू लेकर किया ये कांड, जानकर पुलिस वाले रह गए हैरान

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ पर शर्मनाक तस्वीर, उपेक्षित स्थल पर कब्जा जमाए असामाजिक तत्व, नेता प्रतिपक्ष ने कहा- नगर पालिका बेसुध

वंदे मातरम स्थल हो गया बर्बाद (फोटो सोर्स - पत्रिका)
बालोद

CG News: पेट्रोल पंप से 100 मीटर दूर धड़ल्ले से बिक रही अवैध शराब, पुलिस मौन, प्रशासन बेखबर…

पेट्रोल पंप से 100 मीटर दूर बिक रही अवैध शराब (photo source- Patrika)
बालोद

1356 किसानों ने पंजीयन तो कराया मगर पोर्टल में नहीं दी व्यक्तिगत जानकारी

17 अक्टूबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। वहीं धान बेचने पंजीयन कराने की तिथि समाप्त हो चुकी है। बालोद जिले के लगभग 1356 किसानों ने पंजीयन तो कराया है लेकिन अभी तक एग्रीस्टेक पोर्टल में इन किसानों ने व्यक्तिगत जानकारी नहींं दी है।
बालोद

दो जिले के बीच में बसा गांव सुंदर नगर विकास से कोसो दूर

बालोद जिले का अंतिम गांव सुंदर नगर दो जिले की सीमा में होने के कारण विकास से कोसों दूर है। बालोद और मानपुर-मोहला जिला की सीमा पर बसे इस गांव में कई समस्याएं हैं। इसकी दूरी जिला मुख्यालय से लगभग 48 किमी है। यह गांव ग्राम पंचायत हितापठार का आश्रित ग्राम है।
बालोद

CG Crime: सरकारी स्कूल में चोरी, आरोप में दो लोग गिरफ्तार, रिमांड पर भेजा जेल

CG Crime: सरकारी स्कूल में चोरी, आरोप में दो लोग गिरफ्तार, रिमांड पर भेजा जेल
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.