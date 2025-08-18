पक्की सड़क बनाने ग्रामीणों ने खैरबना से कांदुल तक तीन घंटे किया चक्काजाम

ग्रामीणों ने बताया कि यह सड़क गुंडरदेही-राजनांदगांव मुख्य मार्ग से जोड़ती है। लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री, विधायक और कलेक्टर के पास कई बार जा चुके हैं। बावजूद आज तक तक हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसलिए चक्काजाम करना पड़ा। चक्काजाम की बात सुनते ही अधिकारी गांव में पहुंचने लगे। इससे पहले उन्होंने कभी चर्चा तक नहीं की। अधिकारी कहते हैं कि इस सड़क के बारे में पीडब्ल्यूडी को कोई जानकारी नहीं है। जबकि यह सड़क बने लगभग 50 से 60 साल हो चुके हैं। इसी सड़क से हमारे बच्चे पढऩे कांदुल स्कूल जाते हैं। कांदुल उपस्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने भी जाते हैं। 2012 से यह गांव शहीद ग्राम के रूप में जाना जाता है।