पक्की सड़क बनाने ग्रामीणों ने खैरबना से कांदुल तक तीन घंटे किया चक्काजाम

अर्जुंदा तहसील से महज 5 किमी की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत मटिया के आश्रित ग्राम खैरबना से कांदुल तक 3 किमी कच्ची सड़क को पक्का बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने तीन घंटे तक चक्काजाम किया। प्रदर्शन गुंडरदेही-राजनांदगांव मुख्य मार्ग पर किया गया। चक्काजाम की शुरुआत प्रशांत ठाकुर एवं ग्रामीणों ने पंडित के माध्यम से रोड में बने पानी से भरे गड्ढों के अंदर बैठ पूजा-अर्चना कर की। मंत्रोच्चारण के साथ फूल चढ़ाए गए और गड्ढों के जयकारे भी लगाए गए।
ग्रामीणों ने बताया कि यह सड़क गुंडरदेही-राजनांदगांव मुख्य मार्ग से जोड़ती है। लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री, विधायक और कलेक्टर के पास कई बार जा चुके हैं। बावजूद आज तक तक हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसलिए चक्काजाम करना पड़ा। चक्काजाम की बात सुनते ही अधिकारी गांव में पहुंचने लगे। इससे पहले उन्होंने कभी चर्चा तक नहीं की। अधिकारी कहते हैं कि इस सड़क के बारे में पीडब्ल्यूडी को कोई जानकारी नहीं है। जबकि यह सड़क बने लगभग 50 से 60 साल हो चुके हैं। इसी सड़क से हमारे बच्चे पढऩे कांदुल स्कूल जाते हैं। कांदुल उपस्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने भी जाते हैं। 2012 से यह गांव शहीद ग्राम के रूप में जाना जाता है।
चक्काजाम के दौरान एसडीएम, पुलिस, राजस्व और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पहुंचे। उन्होंने इस सड़क को बनाने का आश्वासन दिया। अभी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सभी गड्ढों को मुरुम से भरा जाएगा। इसके बाद चक्काजाम समाप्त किया गया।
गुंडरदेही एसडीएम प्रतिमा झा ठाकरे ने बताया कि खैरबना के लोगों ने कांदुल से लेकर खैरबना तक 3 किमी तक पक्की सड़क बनाने की मांग को लेकर चक्काजाम किया था। उन्हें बताया गया कि शासन स्तर पर सड़क बनाने की बात चल रही है। वर्तमान में सभी गड्ढों को भरा जाएगा। इस दौरान अर्जुंदा तहसीलदार चंद्रशेखर चंद्राकर, गुंडरदेही तहसीलदार कोमल ध्रुव, नायब तहसीलदार बी रूद्रपति, एसडीओपी प्रशांत राठौर, पीडब्ल्यूेेडी से सब इंजीनियर उपस्थित थे।