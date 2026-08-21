बालोद जिले के गांवों ने पेश की मिसाल, नशा-जुआ-सट्टे पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’

घुमका - यहाँ 2022 से शराब बेचने और खरीदने पर 51,000 रुपए का भारी दंड निर्धारित है। महिला समिति कमान संभालती है। इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ी है और आसपास के 10 गांव भी इस मॉडल को अपना रहे हैं।



सुरडोंगर-मरकाटोला - वनांचल के इस गांव की ग्रामसभा ने पूर्ण नशाबंदी का प्रस्ताव पास किया है। घर में नशा करते पकड़े जाने पर 3,500 रुपए और अवैध शराब बनाने पर 35,000 रुपए जुर्माना तय है। सूचना देने वाले को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाता है।



जगन्नाथपुर - जगन्नाथपुर (सांकरा) की ग्राम समिति में अध्यक्ष से लेकर सदस्य तक सभी महिलाएं हैं। ग्राम अध्यक्ष कोमिन साहू के नेतृत्व में महिलाओं ने शराबखोरी और हुल्लड़बाजी रोकने के लिए 25,000 रुपए का जुर्माना तय किया है।



पोंडी - तीन साल पहले अवैध शराब और जुआ-सट्टा पर 25,000 रुपए जुर्माना लागू किया गया था। सरपंच दिनेश्वरी साहू के मुताबिक नियम तोड़ने वालों से कड़ाई से वसूली की गई, जिसके बाद से ऐसे मामलों पर विराम लग गया।



कुरदी - कुरदी में शराब बेचने पर 10,000 और खरीदने पर 15,000 रुपए का जुर्माना है। सरपंच संजय कुमार की पहल पर गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाकर आधुनिक निगरानी की जा रही है।



बघमरा - बघमरा में भी कुरदी की तर्ज पर कड़ाई बरती जा रही है।