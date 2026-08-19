Bharthari singer: सिजेरियन डिलीवरी के दौरान प्रसूता ने गाया भरथरी गीत, प्रसिद्ध गायिका हेमलता पटेल का वीडियो वायरल

Bharthari song छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जिले के एक निजी अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के दौरान प्रसिद्ध भरथरी गायिका हेमलता पटेल ने ऑपरेशन थिएटर में भरथरी गीत गाया। प्रसव के नाजुक और तनावपूर्ण समय में उनके लोकगीत ने माहौल को सहज और खुशनुमा बना दिया। इस अनोखे पल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं और हेमलता पटेल के इस अंदाज की तारीफ भी कर रहे हैं।