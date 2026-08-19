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Bharthari singer: सिजेरियन डिलीवरी के दौरान प्रसूता ने गाया भरथरी गीत, प्रसिद्ध गायिका हेमलता पटेल का वीडियो वायरल

Chhattisgarh Bharthari Song: निजी अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के दौरान प्रसिद्ध भरथरी गायिका हेमलता पटेल ने गीत गाया। ऑपरेशन थिएटर का यह अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
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बालोद

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Love Sonkar

Aug 19, 2026

Bharthari song

सिजेरियन डिलीवरी के दौरान प्रसूता ने गाया भरथरी गीत (photo Patrika)

Bharthari song छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जिले के एक निजी अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के दौरान प्रसिद्ध भरथरी गायिका हेमलता पटेल ने ऑपरेशन थिएटर में भरथरी गीत गाया। प्रसव के नाजुक और तनावपूर्ण समय में उनके लोकगीत ने माहौल को सहज और खुशनुमा बना दिया। इस अनोखे पल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं और हेमलता पटेल के इस अंदाज की तारीफ भी कर रहे हैं।

ऑपरेशन थिएटर में गूंजा भरथरी गीत

बताया जा रहा है कि हेमलता पटेल की सिजेरियन डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में ही उन्होंने भरथरी गीत की प्रस्तुति दी। आमतौर पर डिलीवरी से पहले और ऑपरेशन के दौरान अस्पताल का माहौल तनावपूर्ण रहता है, लेकिन इस दौरान लोकगीत की आवाज ने माहौल को कुछ अलग ही बना दिया।हेमलता पटेल ने अपनी लोकगायन शैली में भरथरी गीत प्रस्तुत किया। इस दौरान अस्पताल में मौजूद लोगों ने इस अनोखे पल को कैमरे में कैद कर लिया। यही वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

मुश्किल वक्त में संगीत ने बनाया माहौल सहज

प्रसव का समय महिलाओं के लिए बेहद संवेदनशील और भावनात्मक होता है। ऐसे में सिजेरियन प्रक्रिया के दौरान गीत गाने का यह अंदाज लोगों को काफी अलग लगा। वीडियो देखने वाले सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि संगीत ने तनावपूर्ण माहौल को सहज और सकारात्मक बनाने में भूमिका निभाई। कई लोगों ने हेमलता पटेल की हिम्मत और अपने लोकसंगीत के प्रति लगाव की सराहना की है। सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो

ऑपरेशन थिएटर से सामने आया यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। वीडियो में हेमलता पटेल को भरथरी गीत गाते हुए देखा जा सकता है। इसे देखने के बाद बड़ी संख्या में लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि जीवन के बेहद नाजुक पल में भी हेमलता पटेल ने अपने लोकसंगीत को नहीं छोड़ा और गीत के जरिए माहौल को सकारात्मक बनाए रखा। यही वजह है कि यह वीडियो सामान्य अस्पताल की घटना से हटकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।

कौन हैं हेमलता पटेल?

हेमलता पटेल छत्तीसगढ़ की जानी-पहचानी भरथरी गायिका हैं। वह प्रदेश की पारंपरिक लोकगायन शैली को अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती हैं। भरथरी गायन छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे लोकगायकों ने पीढ़ियों से जीवित रखा है। हेमलता पटेल की प्रस्तुतियों में छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति और पारंपरिक गायन की झलक देखने को मिलती है। यही वजह है कि उनके इस अनोखे वीडियो के सामने आने के बाद उनके प्रशंसकों के बीच भी इसे लेकर उत्सुकता बनी हुई है।

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Updated on:

19 Aug 2026 07:00 pm

Published on:

19 Aug 2026 07:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / Bharthari singer: सिजेरियन डिलीवरी के दौरान प्रसूता ने गाया भरथरी गीत, प्रसिद्ध गायिका हेमलता पटेल का वीडियो वायरल

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