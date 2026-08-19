Nasha Mukti Anti-Gambling Campaign: बालोद के 6 गांवों ने पेश की मिसाल, नशा-जुआ-सट्टे पर कड़े नियम लागू, शराब बेचने पर 51 हजार रुपए का भारी जुर्माना

बालोद थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा का कहना है कि ग्रामीणों की इस सजगता से क्षेत्र में अपराध लगभग 90 प्रतिशत तक कम हो गए हैं। घुमका जैसे गांवों में बीते दो-तीन साल से अवैध शराब बिक्री का एक भी मामला सामने नहीं आया है। जुआ-सट्टा थमने से सामाजिक माहौल सुधरा है। पुलिस अन्य गांवों को भी इस मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है।