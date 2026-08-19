19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बालोद

Nasha Mukti Anti-Gambling Campaign: बालोद के 6 गांवों ने पेश की मिसाल, नशा-जुआ-सट्टे पर कड़े नियम लागू, शराब बेचने पर 51 हजार रुपए का भारी जुर्माना

Balod Nasha Mukti Campaign: बालोद के 6 गांवों ने नशा, जुआ और सट्टे के खिलाफ कड़े नियम लागू किए हैं। शराब बेचने पर 51 हजार रुपए तक जुर्माना और निगरानी से अपराध 90% तक घटे।
2 min read
Google source verification

बालोद

image

Khyati Parihar

Aug 19, 2026

Chhattisgarh News

नशा-जुआ-सट्टे पर कड़े नियम लागू (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Balod Villages Alcohol Ban: सरकारी अभियानों और पुलिस कार्रवाई के भरोसे बैठने के बजाय बालोद जिले के छह गांवों ने सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटाने की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर उठा ली है। ग्रामीणों ने एकजुट होकर कड़े नियम बनाए, भारी जुर्माना तय किया और 24 घंटे निगरानी की ठोस व्यवस्था खड़ी कर दी।

इस अनूठी सामुदायिक पहल का नतीजा यह है कि घुमका, पोंडी, कुरदी, जगन्नाथपुर, बघमरा और सुरडोंगर-मरकाटोला में अवैध शराब की बिक्री, शराब पीकर हुल्लड़बाजी और जुआ-सट्टे के मामलों पर पूरी तरह से लगाम लग गई है। स्थानीय पुलिस का भी मानना है कि ग्रामीणों की इस कड़ाई से इन क्षेत्रों में अपराध 90 फीसदी तक घट गए हैं।

पुलिस का दावा… 90% तक घटे अपराध

बालोद थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा का कहना है कि ग्रामीणों की इस सजगता से क्षेत्र में अपराध लगभग 90 प्रतिशत तक कम हो गए हैं। घुमका जैसे गांवों में बीते दो-तीन साल से अवैध शराब बिक्री का एक भी मामला सामने नहीं आया है। जुआ-सट्टा थमने से सामाजिक माहौल सुधरा है। पुलिस अन्य गांवों को भी इस मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है।

Nasha Mukti Anti-Gambling Campaign: महिलाएं संभालती हैं कमान

घुमका: यहां 2022 से शराब बेचने और खरीदने पर 51 हजार रुपए का भारी जुर्माना निर्धारित है। नियम तोड़ने पर पहले पुरुष समझाइश देते हैं। बात न बनने पर महिला समिति कमान संभालती है। इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। आसपास के 10 गांव भी इस मॉडल को अपना रहे हैं।

सुरडोंगर-मरकाटोला: वनांचल के इस गांव की ग्रामसभा ने पूर्ण नशाबंदी का प्रस्ताव पास किया है। घर में नशा करते पकड़े जाने पर 3,500 रुपए और अवैध शराब बनाने पर 35 हजार रुपए का जुर्माना तय है। सूचना देने वाले को 5 हजार रुपए का इनाम दिया जाता है। उपसरपंच किशोर कुमार साहू ने यह जानकारी दी।

जगन्नाथपुर: जगन्नाथपुर (सांकरा) की ग्राम समिति में अध्यक्ष से लेकर सदस्य तक सभी महिलाएं हैं। ग्राम अध्यक्ष कोमिन साहू के नेतृत्व में महिलाओं ने शराबखोरी और हुल्लड़बाजी रोकने के लिए 25 हजार रुपए का जुर्माना तय किया है।

पोंडी: सरपंच दिनेश्वरी साहू के मुताबिक, तीन साल पहले अवैध शराब और जुआ-सट्टे पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लागू किया गया था। नियम तोड़ने वालों से कड़ाई से वसूली की गई, जिसके बाद से ऐसे मामलों पर विराम लग गया।

कुरदी व बघमरा: कुरदी में शराब बेचने पर 10 हजार और खरीदने पर 15 हजार रुपए का जुर्माना है। सरपंच संजय कुमार की पहल पर गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाकर आधुनिक निगरानी की जा रही है। बघमरा में भी इसी तर्ज पर कड़ाई बरती जा रही है।

Chhattisgarh BJP: प्रदेश भाजपा में फेरबदल की आहट, कार्यकारी अध्यक्ष के नाम पर बढ़ी हलचल, इन नेताओं के नाम चर्चा में…

ये भी पढ़ें
BJP

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2026 10:58 am

Published on:

19 Aug 2026 10:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / Nasha Mukti Anti-Gambling Campaign: बालोद के 6 गांवों ने पेश की मिसाल, नशा-जुआ-सट्टे पर कड़े नियम लागू, शराब बेचने पर 51 हजार रुपए का भारी जुर्माना

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Traffic Advisory: बालोद में 3 दिन बंद रहेगा यह सड़क, रेलवे ट्रैक मरम्मत के चलते लिया गया फैसला

Balod Traffic Advisory
बालोद

CG Suspend News: कलेक्टर ने पूछा कम उपलब्धि का कारण, कर्मचारी ने कर दी अभद्रता, अब हुआ निलंबित

CG Suspended News
बालोद

Balod News: आत्मानंद स्कूल में रखे दो निजी शिक्षक, वेतन देने बच्चों से 400-400 रुपए मंगाए

Balod School News
बालोद

Rainfall deficit in Balod: कम बारिश से किसान चिंतित, गांव-गांव में शुरू हुआ अखंड रामायण पाठ

Rainfall deficit in Balod
बालोद

Balod Crime News: शराब की लत से परेशान बेटे ने मां की कर दी हत्या, लकड़ी के पाटा से सिर पर किया वार

bhopal shyamla hills murder case
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.