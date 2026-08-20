कॉलेज छोड़ पिता का ठेला संभाला, अब एक दिन में कमाते हैं 7-8 हजार, जानें बालोद के धनंजय की कहानी

धनंजय के ठेले पर बाजार में मिलने वाले सामान्य पैकेटबंद स्नैक्स के बजाय घर में तैयार किए गए कई पारंपरिक खाद्य पदार्थ मिलते हैं। इनमें मुरकु, पापड़, सादा मुर्रा, फ्राई मुर्रा, नड्डा, मिक्चर, पापड़ी और चिप्स प्रमुख हैं। इसके अलावा फूटा चना, जिसे छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में खैरी चना के नाम से भी जाना जाता है, लोगों को खूब पसंद आता है। हरा मटर चना, पीला चना और भूंजा मूंगफली भी उनके ठेले की खास पहचान हैं। इन सामानों की खासियत सिर्फ उनका स्वाद नहीं है, बल्कि इन्हें तैयार करने का तरीका भी परिवार की पुरानी परंपरा से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि बाजार में आने वाले कई ग्राहक उनके ठेले से पारंपरिक स्नैक्स खरीदना पसंद करते हैं।