बलोदा बाज़ार

शिवनाथ नदी में डूबने से दो सगे भाई समेत 3 युवकों की मौत, एक ने ऐसी बचाई अपनी जान… जानें कैसे हुआ हादसा?

3 youths died: शिवनाथ नदी के एनीकट में नहाने गए चार युवकों में से तीन की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक युवक को ग्रामीणों और पुलिस की तत्परता से सुरक्षित बाहर निकाला गया।

2 min read

बलोदा बाज़ार

image

Khyati Parihar

Oct 24, 2025

डूबने से तीन की मौत (Photo Video SS)

डूबने से तीन की मौत (Photo Video SS)

Big Incident: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। सिमगा थाना क्षेत्र के चंदिया पथरा गांव के पास शिवनाथ नदी के एनीकट में नहाने गए चार युवकों में से तीन की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक युवक को ग्रामीणों और पुलिस की तत्परता से सुरक्षित बाहर निकाला गया।

जानकारी के अनुसार, दीपावली के त्योहार के अवसर पर बिलासपुर के दो युवक अपने दोस्तों से मिलने सिमगा थाना क्षेत्र के ग्राम किरहुल आए थे। उन्होंने अपने अन्य दोस्तों के साथ नदी में नहाने का निर्णय लिया। बताया जा रहा है कि चारों युवक नदी के एनीकट पर नहाने गए थे। अचानक पानी का तेज बहाव उनके नियंत्रण से बाहर हो गया। इसके चलते तीन युवक गहराई में समा गए और पानी के तेज प्रवाह में फंस गए। वहीं चौथा युवक एनीकट के बीच की दीवार से लंबे समय तक चिपककर बैठा रहा और मदद के लिए जोर-जोर से चिल्लाने लगा।

ग्रामीणों और पुलिस की तत्परता से बची एक जान

आसपास मौजूद ग्रामीणों ने युवक की आवाज़ सुनी और तुरंत रस्सी और डंडों की मदद से उसे बाहर निकालने का प्रयास किया। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर सिमगा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और खोज-बीन अभियान शुरू किया। रात होने के कारण तीन अन्य युवक नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों ने अगले दिन फिर से नदी में खोजबीन की। इस दौरान दुखद रूप से तीनों युवकों का शव बरामद हुआ।

Big Incident: परिवार पर दुख का पहाड़

भावेश साहू, पिता संतराम साहू, निवासी तारबाहर, बिलासपुर
मुकेश साहू, पिता मानसिंह साहू, निवासी करहुल
दुलेश्वर साहू, पिता मानसिंह साहू, निवासी करहुल
बचा हुआ युवक युगल प्रकाश साहू, तारबाहर बिलासपुर जिले का निवासी है।

मृतकों के परिजनों ने बताया कि वे अपने दोस्तों से मिलने सिमगा आए थे और नदी में नहाने का आनंद लेने गए थे। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।

स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई

सिमगा थाना पुलिस ने घटनास्थल पर राहत और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और घटना की पूरी जांच की जा रही है। इस घटना ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है। लोग दिवाली के इस पावन अवसर पर हुई इस दुर्घटना से स्तब्ध हैं और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं।

Updated on:

24 Oct 2025 11:56 am

Published on:

24 Oct 2025 11:55 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / शिवनाथ नदी में डूबने से दो सगे भाई समेत 3 युवकों की मौत, एक ने ऐसी बचाई अपनी जान… जानें कैसे हुआ हादसा?

