शिवनाथ नदी में डूबने से दो सगे भाई समेत 3 युवकों की मौत, एक ने ऐसी बचाई अपनी जान… जानें कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के अनुसार, दीपावली के त्योहार के अवसर पर बिलासपुर के दो युवक अपने दोस्तों से मिलने सिमगा थाना क्षेत्र के ग्राम किरहुल आए थे। उन्होंने अपने अन्य दोस्तों के साथ नदी में नहाने का निर्णय लिया। बताया जा रहा है कि चारों युवक नदी के एनीकट पर नहाने गए थे। अचानक पानी का तेज बहाव उनके नियंत्रण से बाहर हो गया। इसके चलते तीन युवक गहराई में समा गए और पानी के तेज प्रवाह में फंस गए। वहीं चौथा युवक एनीकट के बीच की दीवार से लंबे समय तक चिपककर बैठा रहा और मदद के लिए जोर-जोर से चिल्लाने लगा।