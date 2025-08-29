CG News: अपनी मां के साथ तीजा मनाने आया था मासूम, 36 घंटे बाद नहर से मिली लाश

CG News: थाना क्षेत्र में सात वर्षीय मासूम अर्पित यादव की लाश 36 घंटे बाद नहर से बरामद हुई। यह हादसा तीजा के दिन हुआ, जब पूरे गांव में त्योहार की तैयारियां चल रही थीं। अर्पित अपनी मां के साथ तीजा मनाने नाना आसाराम यादव के घर पांडुका आया हुआ था। घर के पास बह रही नहर के चलते अंदेशा था कि बच्चा उसमें गिर गया होगा।
तीन दिन की लगातार तलाश और 36 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार उसकी लाश पोंड खार के जूठी आमा पुल के पास अटकी मिली। गोताखोरों की टीम और पांडुका पुलिस ने मिलकर मासूम को खोज निकाला। पानी में लंबे समय तक डूबे रहने से शव पूरी तरह सूज चुका था।
घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। एएसआई प्रहलाद ठाकुर ने जानकारी दी कि शव के पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है।