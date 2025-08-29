Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

CG News: अपनी मां के साथ तीजा मनाने आया था मासूम, 36 घंटे बाद नहर से मिली लाश

CG News: अपनी मां के साथ तीजा मनाने नाना आसाराम यादव के घर पांडुका आया हुआ था। घर के पास बह रही नहर के चलते अंदेशा था कि बच्चा उसमें गिर गया होगा।

बलोदा बाज़ार

Love Sonkar

Aug 29, 2025

CG News: अपनी मां के साथ तीजा मनाने आया था मासूम, 36 घंटे बाद नहर से मिली लाश
तीजा मनाने आये मासूम की मौत (Photo Patrika)

CG News: थाना क्षेत्र में सात वर्षीय मासूम अर्पित यादव की लाश 36 घंटे बाद नहर से बरामद हुई। यह हादसा तीजा के दिन हुआ, जब पूरे गांव में त्योहार की तैयारियां चल रही थीं। अर्पित अपनी मां के साथ तीजा मनाने नाना आसाराम यादव के घर पांडुका आया हुआ था। घर के पास बह रही नहर के चलते अंदेशा था कि बच्चा उसमें गिर गया होगा।

तीन दिन की लगातार तलाश और 36 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार उसकी लाश पोंड खार के जूठी आमा पुल के पास अटकी मिली। गोताखोरों की टीम और पांडुका पुलिस ने मिलकर मासूम को खोज निकाला। पानी में लंबे समय तक डूबे रहने से शव पूरी तरह सूज चुका था।

घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। एएसआई प्रहलाद ठाकुर ने जानकारी दी कि शव के पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 11:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG News: अपनी मां के साथ तीजा मनाने आया था मासूम, 36 घंटे बाद नहर से मिली लाश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.