CG News: अपनी मां के साथ तीजा मनाने आया था मासूम, 36 घंटे बाद नहर से मिली लाश

CG News: थाना क्षेत्र में सात वर्षीय मासूम अर्पित यादव की लाश 36 घंटे बाद नहर से बरामद हुई। यह हादसा तीजा के दिन हुआ, जब पूरे गांव में त्योहार की तैयारियां चल रही थीं। अर्पित अपनी मां के साथ तीजा मनाने नाना आसाराम यादव के घर पांडुका आया हुआ था। घर के पास बह रही नहर के चलते अंदेशा था कि बच्चा उसमें गिर गया होगा।