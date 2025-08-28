चचेरा भाई ही निकला किडनैप का आरोपी, 10 लाख की फिरौती के लिए मासूम का किया था अपहरण

Crime News: मुलमुला थाना क्षेत्र के ग्राम लगरा में 8 साल के लापता मासूम के मामले में चचेरा भाई ही आरोपी निकला। पुराने जमीन विवाद को लेकर उसने अपने साथी से मिलकर ही बालक का किडनैप किया था और 10 लाख रुपए फिरौती मांगने की योजना बनाई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए मासूम को गौरला पेंडा मरवाही जिला से बरामद किया।
बुधवार को प्रेस कान्फ्रेंस में मामले का खुलासा करते हुए एएसपी उमेश कश्यप ने बताया कि मुलमुला क्षेत्र के ग्राम लगरा में 25 अगस्त को शाम 5 बजे करीब एक 8 वर्षीय बालक के गुम हो जाने की सूचना मुलमुला थाने में दर्ज कराई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और साइबर टीम को लगाया गया। तफ्तीश में यह बात सामने आई कि मासूम को ग्राम लगरा में दोपहर 2 बजे तक देखा गया था। इसके बाद से वह नजर नहीं आया।
इस दौरान सीसीटीवी फुटेज में गुम बालक के बड़े पिता के लड़के राहुल टंडन केवाहन सीजी 11 बीएन -0720 को लगातार उस दौरान मूवमेंट पाया गया। राहुल टंडन से पूछताछ करने पर वह गुम बालक को उसका चचेरा भाई है। जिसको लेकर पोल्ट्री फार्म गया था, उसके बाद उसे घर छोड़कर अपने वाहन को बुकिंग में लेकर चला गया था और शाम 4 बजे बालक को गुड़ी के पास देखना और घर चलने बोला बताया।
राहुल से पुछताछ के आधार में सीसीटीवी का पुन: अवलोकन करने पर राहुल टंडन के कथन में विरोधाभास होने से राहुल टंडन से कड़ाई से पुछताछ करने पर बताया कि गुम बालक के पिता से जमीन के पुराने विवाद पर रंजिश रखते हुए पैसे के लालच में परेशान करने की नियत से अपने दोस्त प्रशांत मैना निवासी खपरी ताड़ एवं एक अन्य साथी के साथ मिलकर घटना से 7 दिन पूर्व योजना बनाए और 10 लाख मांग कर पैसा बराबर बांट लेने तथा पैसे को राहुल लेकर आने की योजना बनाई थी।
Crime News: योजना के अनुसार कुछ दिन पूर्व आरोपी राहुल बालक सम्राट के साइकिल में बैठकर सिल्ली नहर रोड में लेकर गया था। जहां पहले प्रशांत मैना एवं अन्य साथी उपस्थित थे, वहां पहुंचकर राहुल वहां से चला गया फिर प्रशांत और राहुल टेपो ट्रेक्स गामा गाड़ी में ले जाने का असफल प्रयास किया, आरोपी राहुल टंडन जब पुलिस जांच में घर आए तो पुलिस का सहयोगी होने का नाटक कर पुलिस के साथ साथ सीसीटीवी चेक करते समय साथ रहकर पुलिस को भ्रमित करने का असफल प्रयास किया। पुलिस ने प्रकरण का पर्दाफाश किया गया।