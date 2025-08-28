चचेरा भाई ही निकला किडनैप का आरोपी, 10 लाख की फिरौती के लिए मासूम का किया था अपहरण

Crime News: योजना के अनुसार कुछ दिन पूर्व आरोपी राहुल बालक सम्राट के साइकिल में बैठकर सिल्ली नहर रोड में लेकर गया था। जहां पहले प्रशांत मैना एवं अन्य साथी उपस्थित थे, वहां पहुंचकर राहुल वहां से चला गया फिर प्रशांत और राहुल टेपो ट्रेक्स गामा गाड़ी में ले जाने का असफल प्रयास किया, आरोपी राहुल टंडन जब पुलिस जांच में घर आए तो पुलिस का सहयोगी होने का नाटक कर पुलिस के साथ साथ सीसीटीवी चेक करते समय साथ रहकर पुलिस को भ्रमित करने का असफल प्रयास किया। पुलिस ने प्रकरण का पर्दाफाश किया गया।