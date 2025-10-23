CG News: सीमेंट ढोने के चक्कर में गई ड्राइवर की नौकरी, महतारी एक्सप्रेस में की थी लापरवाही

CG News: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से महत्वकांक्षी योजना के तहत आपताकालीन सेवा हेतु 102 महतारी एक्सप्रेस संचालित की जा रही है। ऐसे आपातकालीन सेवा में संलग्न 102 महतारी एक्सप्रेस का घरेलू उपयोग करने वाले ड्राइवर के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए उसकी सेवा समाप्त कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 अक्टूबर 2025 को निलेश साहू ड्राइवर 102 महतारी एक्सप्रेस वाहन क्रमांक सीजी 074430 की ड्यूटी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसडोल में लगी हुई थी।