बलोदा बाज़ार

CG News: सीमेंट ढोने के चक्कर में गई ड्राइवर की नौकरी, महतारी एक्सप्रेस में की थी लापरवाही

CG News: 102 महतारी एक्सप्रेस से सीमेंट ढोते हुए ड्राइवर निलेश साहू पकड़ा गया। आपातकालीन सेवा में लापरवाही मानते हुए उसकी नौकरी तुरंत खत्म कर दी गई।

बलोदा बाज़ार

Laxmi Vishwakarma

Oct 23, 2025

लापरवाही सीमेंट ढोते पकड़ा गया ड्राइवर (Photo source- Patrika)

लापरवाही सीमेंट ढोते पकड़ा गया ड्राइवर (Photo source- Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से महत्वकांक्षी योजना के तहत आपताकालीन सेवा हेतु 102 महतारी एक्सप्रेस संचालित की जा रही है। ऐसे आपातकालीन सेवा में संलग्न 102 महतारी एक्सप्रेस का घरेलू उपयोग करने वाले ड्राइवर के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए उसकी सेवा समाप्त कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 अक्टूबर 2025 को निलेश साहू ड्राइवर 102 महतारी एक्सप्रेस वाहन क्रमांक सीजी 074430 की ड्यूटी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसडोल में लगी हुई थी।

CG News: जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया के माध्यम से उक्त वाहन में सीमेंट की बोरी लादते हुए विडियो का खंड चिकित्सा अधिकारी कसडोल द्वारा संज्ञान में लेकर इस प्रकार के कृत्य को आपातकालीन सेवा में घोर लापरवाही मानते हुए ड्राइवर पर तत्काल कार्यवाही करने प्रबंधक 102 महतारी एक्सप्रेस को पत्र प्रेषित किया गया। मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य कार्यालय प्रबंधक 102 महतारी एक्सप्रेस द्वारा तत्काल वाहन चालक निलेश साहू को कार्यमुक्त करते हुए सेवा समाप्त कर दी गई है।

23 Oct 2025 04:03 pm

बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़

