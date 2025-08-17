Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

CG News: स्वतंत्रता दिवस उत्सव में सांसद बृजमोहन ने किया ध्वजारोहण, शहीदों के परिजनों का हुआ सम्मान

CG News: बलौदाबाजार जिले में 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह जिले में अत्यंत हर्ष एवं उल्लास के साथ गरिमामय ढंग से मनाया गया।

बलोदा बाज़ार

Shradha Jaiswal

Aug 17, 2025

CG News: स्वतंत्रता दिवस उत्सव में सांसद बृजमोहन ने किया ध्वजारोहण(photo-patrika)
CG News: स्वतंत्रता दिवस उत्सव में सांसद बृजमोहन ने किया ध्वजारोहण(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह जिले में अत्यंत हर्ष एवं उल्लास के साथ गरिमामय ढंग से मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह के मुय अतिथि सांसद रायपुर बृजमोहन अग्रवाल ने स्थानीय पंड़ित चक्रपाणि हाईस्कूल मैदान में ध्वजारोहण किया।

उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करते हुए राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियां एवं भावी कार्य योजनाओं की जानकारी दी। अग्रवाल ने इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिजनों का कुशलक्षेम पूछते हुए शाल एवं श्रीफल भेंटकर समानित किया। इस अवसर पर उन्होंने शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट कार्य के लिए 64 शासकीयकर्मियों का भी जिला प्रशासन की ओर से समानित कर शुभकामनाएं दी।

CG News: जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया स्वतंत्रता दिवस

पंडित चक्रपाणि हाईस्कूल मैदान में जिला स्तरीय समारोह सवेरे 9 बजे हुआ। ध्वजारोहण पश्चात जिला पुलिस बल, नगर सेना, एनसीसी, स्काउट गाइड एवं रेडक्रॉस की टुकड़ी ने झण्डे एवं अतिथि को शानदार सलामी दी। परेड का नेतृत्व रक्षित निरीक्षक उषा ठाकुर एवं सेेकेण्ड टू आईसी सब इंस्पेक्टर मेघनाथ बंजारे ने किया। समारोह में हर्ष और उल्लास के प्रतीक के रूप में रंगीन गुब्बारे आसमान में उड़ाए गए।

अग्रवाल ने जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिजन लक्ष्मी ठाकुर, सावित्री सोनी, वीर शहीद उपनिरीक्षक युगल किशोर वर्मा, आरक्षक हुमेश्वर प्रसाद कुर्रे, हीरा लाल गायकवाड़, संतराम साहू, धनंजय वर्मा, संतोष ध्रुव, नरेश कुमार ध्रुव, मिथिलेश कुमार साहू, टेकराम वर्मा, प्रधान आरक्षक हेमलाल कौशिक के परिजनों का श्रीफल एवं शाल से समान कर उनका हालचाल जाना। इसके अतरिक्त जिले के मीसाबंदियो का भी समान किया गया। इसके साथ ही सांसद श्री अग्रवाल ने मुख्य मंच से करीब 64 अधिकारी कर्मचारियों को उनके बेहतर सेवा के लिए जिला प्रशासन की ओर से समानित किया।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व शहीदों के परिजनों का किया गया समान

सीनियर मार्च पास्ट में बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रथम पुरस्कार जिला पुलिस बल पुरुष, द्वितीय पुरस्कार एनसीसी शासकीय डीके महाविद्यालय बलौदा बाजार एवं तृतीय पुरस्कार एनसीसी मिनीमाता शासकीय कन्या महाविद्याल बलौदा बाजार को प्रदान किया गया। इसी तरह जूनियर मार्च पास्ट में प्रथम पुरस्कार गाईड पं लक्ष्मी प्रसाद तिवारी कन्या उमा शाला बलौदा बाजार, द्वितीय पुरस्कार स्वामी आत्मानंद पं चक्रपाणी शुक्ल उमा शाला बलौदा बाजार एवं तृतीय पुरस्कार रेडक्रास पं लक्ष्मी प्रसाद तिवारी कन्या उमा शाला बलौदा बाजार को प्रदान किया गया।

इसी तरह आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पं लक्ष्मी प्रसाद तिवारी कन्या उमा शाला बलौदा बाजार को प्रथम, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बलौदा बाजार को द्वितीय एवं गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल बलौदा बाजार को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके साथ ही मलखंभ को विशेष सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, नपा अध्यक्ष अशोक जैन, पूर्व विधायक बिलाईगढ़ डॉ सनम जांगड़े, पूर्व विधायक बलौदा बाजार लक्ष्मी बघेल, पूर्व विधायक बलौदा बाजार प्रमोद कुमार शर्मा, जपं अध्यक्ष सुलोचना यादव, स्काउट गाईड प्रदेश उपाध्यक्ष विजय केसरवानी, जिला अध्यक्ष आनंद यादव, कलेक्टर दीपक सोनी, एसपी भावना गुप्ता, डीएफओ गणवीर धमशील, सीईओ जिपं दिव्या अग्रवाल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संया में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Aug 2025 05:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG News: स्वतंत्रता दिवस उत्सव में सांसद बृजमोहन ने किया ध्वजारोहण, शहीदों के परिजनों का हुआ सम्मान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.