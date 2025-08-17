नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस, 91 साल के बुजुर्ग ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज

79th independence day: 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 188वीं बटालियन ने बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल की। पुसपालघाट (बस्तर) की 188 बटालियन ने कमांडेंट भवेश चौधरी के मार्गदर्शन में, एक समय नक्सलियों का गढ़ रहे महिमा गाँव में बालक आश्रम शाला में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया।
यह वही इलाका है, जो कुछ साल पहले तक नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर और अड्डा हुआ करता था। लेकिन, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद यहां विकास, शांति और सुकून का माहौल है।
इस खास अवसर पर, 91 वर्षीय बुजुर्ग श्री राम नाथ कश्यप ने अपने हाथों से तिरंगा फहराया। श्री कश्यप ने अपने जीवन में नक्सलवाद के कठिन दौर और आज के शांतिपूर्ण समय, दोनों को देखा है। ध्वजारोहण के समय उनके चेहरे पर दिखी मुस्कान और भाव नजर आया।
79th independence day: सीआरपीएफ के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य, सुदूरवर्ती और नक्सल प्रभावित इलाकों के लोगों के दिलों में देशभक्ति और सुरक्षा की भावना को जगाना है। साथ ही, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी इस पहल का हिस्सा है। इस मौके पर सहायक कमांडेंट बन्ना राम ने आजादी की दास्तान, तिरंगे का महत्व और भारतीय संविधान के बारे में बताया। उन्होंने सभी नागरिकों को एक अच्छा नागरिक बनकर देश के विकास और गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।