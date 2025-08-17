नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस, 91 साल के बुजुर्ग ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज

79th independence day: सीआरपीएफ के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य, सुदूरवर्ती और नक्सल प्रभावित इलाकों के लोगों के दिलों में देशभक्ति और सुरक्षा की भावना को जगाना है। साथ ही, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी इस पहल का हिस्सा है। इस मौके पर सहायक कमांडेंट बन्ना राम ने आजादी की दास्तान, तिरंगे का महत्व और भारतीय संविधान के बारे में बताया। उन्होंने सभी नागरिकों को एक अच्छा नागरिक बनकर देश के विकास और गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।