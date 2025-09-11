Patrika LogoSwitch to English

बलोदा बाज़ार

घर के भीतर झांका तो दिखा खौफनाक दृश्य… होटल चलाने वाले दंपत्ति की रहस्यमयी मौत, मचा हड़कंप

Crime News: पलारी विकासखंड के ग्राम जारा में मंगलवार सुबह होटल चलाने वाले दंपत्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पति फंदे पर झूल रहा था और पत्नी पलंग पर मृत पाई गई। घटना ने पूरे गांव में सनसनी मचा दी

बलोदा बाज़ार

Laxmi Vishwakarma

Sep 11, 2025

होटल चलाने वाले दंपत्ति की रहस्यमयी मौत (Photo source- Patrika)
होटल चलाने वाले दंपत्ति की रहस्यमयी मौत (Photo source- Patrika)

Crime News: पलारी विकासखंड के ग्राम जारा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मंगलवार की सुबह एक होटल चलाने वाले दंपत्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पति का शव फांसी पर लटका हुआ मिला। जबकि पत्नी का शव पलंग पर मृत अवस्था में पड़ा था। इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी और शोक का माहौल पैदा कर दिया।

Crime News: घर के अंदर झांककर देखा भयावह दृश्य

वहीं मृतकों की पहचान जगमोहन देवांगन (40) और जमुना बाई (40) के रूप में हुई। दोनों लंबे समय से ग्राम जारा में रहकर एक छोटा होटल चला रहे थे। पड़ोसियों के अनुसार, दंपत्ति शांत और मिलनसार स्वभाव के थे और किसी से कोई विवाद की जानकारी नहीं थी।

पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना: सुबह करीब 7 बजे पड़ोसियों ने घर के अंदर झांककर भयावह दृश्य देखा। पति दुपट्टे के सहारे पंखे से झूल रहा था, जबकि पत्नी पलंग पर मृत अवस्था में पड़ी थी। महिला के गले में भी दुपट्टा कसा हुआ था। पड़ोसियों ने तुरंत गांव वालों और पुलिस को सूचना दी।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में महिला की हत्या की पुष्टि

Crime News: पलारी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। बीएमओ डॉ. ध्रुव की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि महिला की मौत गला घोटने के कारण हुई है। पुलिस ने बताया कि अब यह स्पष्ट है कि महिला की मौत स्वाभाविक या आत्महत्या नहीं थी। वहीं पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और पति के फांसी पर लटकने और पत्नी की हत्या के बीच संबंधों की जांच कर रही है। सभी एंगल से छानबीन की जा रही है।

Published on:

11 Sept 2025 01:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / घर के भीतर झांका तो दिखा खौफनाक दृश्य… होटल चलाने वाले दंपत्ति की रहस्यमयी मौत, मचा हड़कंप

