घर के भीतर झांका तो दिखा खौफनाक दृश्य… होटल चलाने वाले दंपत्ति की रहस्यमयी मौत, मचा हड़कंप

Crime News: पलारी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। बीएमओ डॉ. ध्रुव की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि महिला की मौत गला घोटने के कारण हुई है। पुलिस ने बताया कि अब यह स्पष्ट है कि महिला की मौत स्वाभाविक या आत्महत्या नहीं थी। वहीं पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और पति के फांसी पर लटकने और पत्नी की हत्या के बीच संबंधों की जांच कर रही है। सभी एंगल से छानबीन की जा रही है।