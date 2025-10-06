Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

Dog Attack: पागल कुत्ते ने 20 से ज्यादा लोगों को काटा, बच्चों से लेकर बुजुर्ग घायल… नगर पंचायत को नहीं जानकारी

Dog Attack: बलौदाबाजार जिले के कसडोल नगर में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। नगर में एक पागल कुत्ता लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है।

2 min read

बलोदा बाज़ार

image

Khyati Parihar

Oct 06, 2025

कसडोल में पागल कुत्ते ने 20 लोगों को काटा (photo-patrika)

कसडोल में पागल कुत्ते ने 20 लोगों को काटा (photo-patrika)

Dog Attack: बलौदाबाजार जिले के कसडोल नगर में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। नगर में एक पागल कुत्ता लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है। अब तक 20 से अधिक लोग इस कुत्ते के हमले का शिकार हो चुके हैं। कई घायलों में एक बच्चा और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से नगर के विभिन्न इलाकों में आवारा कुत्तों का झुंड घूम रहा है। इनमें से एक कुत्ता पागल हो गया है, जो अचानक राह चलते लोगों पर झपट पड़ता है और काट लेता है। घबराए हुए स्थानीय नागरिकों ने बताया कि कई बार नगर पंचायत को इसकी सूचना दी गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

कुत्ते के हमले से घायल लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसडोल लाया गया, जहां सभी का प्राथमिक उपचार किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि किसी भी मरीज की हालत गंभीर नहीं थी, इसलिए सभी को इलाज के बाद घर भेज दिया गया। हालांकि, चिकित्सकों ने घायलों को समय पर एंटी रैबीज वैक्सीन लगवाने की सलाह दी है।

नपा अधिकारी को मामलों की जानकारी नहीं

इस मामले में जब नगर पालिका अधिकारी से संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है। अधिकारियों की इस अनभिज्ञता से नगरवासियों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि जब तक प्रशासन सक्रिय कदम नहीं उठाएगा, तब तक यह पागल कुत्ता किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है।

नगरवासियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस आवारा कुत्ते को पकड़ा जाए और नगर में घूम रहे अन्य आवारा कुत्तों की निगरानी भी की जाए। साथ ही, नगर पंचायत द्वारा नियमित रूप से कुत्तों के टीकाकरण और पकड़ने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

मरीजों को एंटी रेबीज का सुई लगाई गई है। मरीजों में एक बच्चा एवं एक व्यक्ति ज्यादा घायल हुए थे, लेकिन घबराने वाली बात नहीं थी। उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। - डॉ. अनुष्का झा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसडोल

ये भी पढ़ें

Dog attack: आवारा कुत्ते ने 2 बच्चों समेत 5 लोगों को काटा, इनमें 2 रिश्तेदार का मनाने आए थे जन्मदिन
अंबिकापुर
Dog attack: आवारा कुत्ते ने 2 बच्चों समेत 5 लोगों को काटा, इनमें 2 रिश्तेदार का मनाने आए थे जन्मदिन

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2025 11:16 am

Published on:

06 Oct 2025 11:15 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / Dog Attack: पागल कुत्ते ने 20 से ज्यादा लोगों को काटा, बच्चों से लेकर बुजुर्ग घायल… नगर पंचायत को नहीं जानकारी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Crime News: बलौदाबाजार में बढ़ा अपराध ग्राफ… फिर चाकूबाजी से 11 लोग घायल, 2 गंभीर रूप से घायल

चाकूबाजी (photo-patrika)
बलोदा बाज़ार

CG News: पीएम श्री स्कूल के सहायक शिक्षक पर गिरी गाज, तत्काल प्रभाव से निलंबित, जानें वजह…

एसडीएम बहाली से पूर्व दोबारा किए गए निलंबित (Photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार

साइबर फ्रॉड मामले में बड़ा खुलासा, म्यूल अकाउंट का संचालन करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

साइबर फ्रॉड मामले में बड़ा खुलासा (Photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार

CG News: युवक की तालाब में डूबने से मौतम, नहाने के दौरान हुआ हादसा

CG News: युवक की तालाब में डूबने से मौतम, नहाने के दौरान हुआ हादसा
बलोदा बाज़ार

CG News: युवक की चाकू मारकर हत्या, दुर्गा पंडाल के पास मिली लाश

CG News: युवक की चाकू मारकर हत्या, दुर्गा पंडाल के पास मिली लाश
बलोदा बाज़ार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.