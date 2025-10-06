Dog Attack: पागल कुत्ते ने 20 से ज्यादा लोगों को काटा, बच्चों से लेकर बुजुर्ग घायल… नगर पंचायत को नहीं जानकारी

Dog Attack: बलौदाबाजार जिले के कसडोल नगर में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। नगर में एक पागल कुत्ता लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है। अब तक 20 से अधिक लोग इस कुत्ते के हमले का शिकार हो चुके हैं। कई घायलों में एक बच्चा और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।