बलोदा बाज़ार

CG Crime: कोलकाता से पकड़ाया नशीली टैबलेट सप्लायर, अब तक चार हुए गिरफ्तार

CG Crime: नशीली टैबलेट के साथ पकड़ा था। पहले तीन आरोपियों से पुलिस ने 3900 नग एन-10 टैबलेट बरामद की थी। जब्त टैबलेट की बाजार कीमत 24,180 रुपए आंकी गई।

बलोदा बाज़ार

Love Sonkar

Aug 25, 2025

CG Crime: कोलकाता से पकड़ाया नशीली टैबलेट सप्लायर, अब तक चार हुए गिरफ्तार
कोलकाता से पकड़ाया नशीली टैबलेट सप्लायर, (Photo Patrika)

CG Crime: नशीली दवाओं की तस्करी के मामले में सिमगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मामले में चौथे आरोपी को कोलकाता (हावड़ा) से गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम शेख शहाबुद्दीन उर्फ बाबू भाई उर्फ बाबूलाल (35) है, जो पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले के पीलखाना का रहने वाला है।

यह कार्रवाई एसपी भावना गुप्ता के निर्देश पर की गई। इससे पहले 10 जुलाई को मुखबिर की सूचना पर सिमगा मेन रोड पर घेराबंदी कर पुलिस ने तीन आरोपियों को नशीली टैबलेट के साथ पकड़ा था। पहले तीन आरोपियों से पुलिस ने 3900 नग एन-10 टैबलेट बरामद की थी। जब्त टैबलेट की बाजार कीमत 24,180 रुपए आंकी गई। इसके अलावा एक स्कूटी और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया था।

मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत सिमगा थाने में केस दर्ज किया गया। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि टैबलेट की सप्लाई कोलकाता से होती है। इसके बाद सिमगा पुलिस कोलकाता रवाना हुई। वहां से आरोपी शेख शहाबुद्दीन को दबोच लिया गया।

पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने ही पहले पकड़े गए तीन आरोपियों को टैबलेट सप्लाई की थी। कार्रवाई से साफ हो गया है कि सिमगा में चल रहे नशीली दवाओं के धंधे का नेटवर्क कोलकाता तक फैला हुआ है। अब तक इस मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

Published on:

25 Aug 2025 11:27 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG Crime: कोलकाता से पकड़ाया नशीली टैबलेट सप्लायर, अब तक चार हुए गिरफ्तार

