CG Crime: कोलकाता से पकड़ाया नशीली टैबलेट सप्लायर, अब तक चार हुए गिरफ्तार

यह कार्रवाई एसपी भावना गुप्ता के निर्देश पर की गई। इससे पहले 10 जुलाई को मुखबिर की सूचना पर सिमगा मेन रोड पर घेराबंदी कर पुलिस ने तीन आरोपियों को नशीली टैबलेट के साथ पकड़ा था। पहले तीन आरोपियों से पुलिस ने 3900 नग एन-10 टैबलेट बरामद की थी। जब्त टैबलेट की बाजार कीमत 24,180 रुपए आंकी गई। इसके अलावा एक स्कूटी और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया था।