CG News: ई-चालान का फर्जी मैसेज भेजकर ठगी, आरटीओ ने जारी की चेतावनी

CG News: प्रदेश में नकली ई-चालान के जरिए ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ठग फर्जी चालान मैसेज भेजकर लोगों को ट्रैफिक नियम तोड़ने का झूठा दावा करते हैं। फिर उनकी व्यक्तिगत जानकारी लेकर बैंक खाते से पैसे उड़ा लेते हैं। इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए सावधान रहना बेहद जरूरी है। इस बारे में बलौदाबाजार जिला परिवहन अधिकारी ने लोगों से जागरूक रहने की अपील की है।
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि अगर किसी को ई-चालान आया है, तो उसकी वास्तविक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट पर जाकर Pay Online विकल्प पर क्लिक करें।
फिर चालान नंबर, कैप्चा कोड और ओटीपी डालकर चालान की जानकारी हासिल करें। जब भी ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग चालान करता है, तो संबंधित व्यक्ति के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट मैसेज आता है। वह केवल आधिकारिक वेबसाइट से भेजा जाता है।
अगर चालान के नाम पर किसी मैसेज में कोई लिंक हो, तो उस पर क्लिक न करें। किसी अजनबी को ऑनलाइन पेमेंट भी न करें। अगर आपको कोई फर्जी कॉल, मैसेज या ऐप से चालान भेजा गया है, तो तुरंत निकटतम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाएं।