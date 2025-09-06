Patrika LogoSwitch to English

बलोदा बाज़ार

CG News: ई-चालान का फर्जी मैसेज भेजकर ठगी, आरटीओ ने जारी की चेतावनी

CG News: धोखाधड़ी से बचने के लिए सावधान रहना बेहद जरूरी है। इस बारे में बलौदाबाजार जिला परिवहन अधिकारी ने लोगों से जागरूक रहने की अपील की है।

बलोदा बाज़ार

Love Sonkar

Sep 06, 2025

CG News: ई-चालान का फर्जी मैसेज भेजकर ठगी, आरटीओ ने जारी की चेतावनी
ई-चालान का फर्जी मैसेज भेजकर ठगी /(Photo Patrika)

CG News: प्रदेश में नकली ई-चालान के जरिए ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ठग फर्जी चालान मैसेज भेजकर लोगों को ट्रैफिक नियम तोड़ने का झूठा दावा करते हैं। फिर उनकी व्यक्तिगत जानकारी लेकर बैंक खाते से पैसे उड़ा लेते हैं। इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए सावधान रहना बेहद जरूरी है। इस बारे में बलौदाबाजार जिला परिवहन अधिकारी ने लोगों से जागरूक रहने की अपील की है।

जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि अगर किसी को ई-चालान आया है, तो उसकी वास्तविक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट पर जाकर Pay Online विकल्प पर क्लिक करें।

फिर चालान नंबर, कैप्चा कोड और ओटीपी डालकर चालान की जानकारी हासिल करें। जब भी ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग चालान करता है, तो संबंधित व्यक्ति के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट मैसेज आता है। वह केवल आधिकारिक वेबसाइट से भेजा जाता है।

अगर चालान के नाम पर किसी मैसेज में कोई लिंक हो, तो उस पर क्लिक न करें। किसी अजनबी को ऑनलाइन पेमेंट भी न करें। अगर आपको कोई फर्जी कॉल, मैसेज या ऐप से चालान भेजा गया है, तो तुरंत निकटतम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाएं।

06 Sept 2025 10:19 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG News: ई-चालान का फर्जी मैसेज भेजकर ठगी, आरटीओ ने जारी की चेतावनी

