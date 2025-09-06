CG News: ई-चालान का फर्जी मैसेज भेजकर ठगी, आरटीओ ने जारी की चेतावनी

CG News: प्रदेश में नकली ई-चालान के जरिए ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ठग फर्जी चालान मैसेज भेजकर लोगों को ट्रैफिक नियम तोड़ने का झूठा दावा करते हैं। फिर उनकी व्यक्तिगत जानकारी लेकर बैंक खाते से पैसे उड़ा लेते हैं। इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए सावधान रहना बेहद जरूरी है। इस बारे में बलौदाबाजार जिला परिवहन अधिकारी ने लोगों से जागरूक रहने की अपील की है।