Chandra Grahan 2025: 7 सितंबर को खून के रंग से सना नजर आएगा चांद, साल का आख्रिरी चंद्रग्रहण, ऐसे गुजरेगा 3.29 घंटे का ग्रहण

शहर के सिविल लाइंस निवासी पं. पृथ्वीपाल द्विवेदी ने बताया कि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस दिन चांद लाल रंग में नजर आएगा इसलिए इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। इस दौरान चंद्रमा लालिमा लिए नजर आएगा। ग्रहण का सूतक काल पूरे भारत में मान्य होगा क्योंकि यह भारत में पूर्ण रूप से दृश्य रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के दौरान मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और पूजा-पाठ, शुभ कार्य, यात्रा, भोजन आदि वर्जित माने जाते हैं।