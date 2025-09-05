देह व्यापार कांड में आधा दर्जन से ज्यादा गिरफ्तार, इस तरह धमकी देकर वसूलते थे लाखों रुपए

prostitution scandal: बलौदाबाजार जिले में बहुचर्चित सेक्स रैकेट और भयादोहन के मामले को लेकर कार्रवाई फिर से तेज हो गई है। पिछले साल के इस कांड में लोगों को झूठे सेक्स स्कैंडल और दुष्कर्म जैसे मामलों में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपए की वसूली की गई थी। अब इस केस में एक महिला आरोपी अनुरिता बंजारे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 15 फरवरी 2024 से 20 फरवरी 2024 के बीच आरोपियों ने उसे सेक्स स्कैंडल में फंसा देने की धमकी दी थी। इसी डर का फायदा उठाकर उससे 2.75 लाख रुपए वसूले गए। शिकायत पर सिटी कोतवाली थाने में आईपीसी की धारा 384, 389, 212, 201, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
प्रकरण की जांच के दौरान सेक्स स्कैंडल को शह देने में तब के एक इंस्पेक्टर से लेकर हवलदार और कुछ आरक्षकों का नाम उछला था। एक हवलदार की गिरफ्तारी भी हुई थी। वहीं, इंस्पेक्टर फरार बताए गए थे। बाद में उनकी ओर से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाए जाने की खबर भी मिली थी। बहरहाल, पुलिस ने मामले की जांच जारी रखते हुए रैकेट से जुड़े और भी लोगों की खोजबीन जारी रखी है।
sex racket scandal: इसी दौरान टीम को बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र में बकरकूदा गांव में रहने वाली 23 साल की अनुरिता बंजारे के बारे में जानकारी मिली। पुलिस को पता चला कि रैकेट से जुड़कर वह भी लोगों के अश्लील फोटो/वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने के खेल में शामिल थी। ऐसे में गुरुवार को उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसमें अनुरिता ने पहले से गिरफ्तार अपने साथियों के साथ संभ्रांत घराने के लोगों और रिटायर्ड अफसर-कर्मचारियों को हनी ट्रैप कर उगाही करने की बात कबूल ली है।
अब उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी है। पुलिस की मानना है कि केस की कई परतें खुलनी अभी बाकी है। ऐसे में बलौदाबाजार के बहुचर्चित सेक्स रैकेट कांड में आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अब तक हुई गिरफ्तारियों में शहर के युवा नेता से लेकर वकील और पुलिसवाले बतौर आरोपी शामिल हैं।