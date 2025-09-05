देह व्यापार कांड में आधा दर्जन से ज्यादा गिरफ्तार, इस तरह धमकी देकर वसूलते थे लाखों रुपए

sex racket scandal: इसी दौरान टीम को बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र में बकरकूदा गांव में रहने वाली 23 साल की अनुरिता बंजारे के बारे में जानकारी मिली। पुलिस को पता चला कि रैकेट से जुड़कर वह भी लोगों के अश्लील फोटो/वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने के खेल में शामिल थी। ऐसे में गुरुवार को उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसमें अनुरिता ने पहले से गिरफ्तार अपने साथियों के साथ संभ्रांत घराने के लोगों और रिटायर्ड अफसर-कर्मचारियों को हनी ट्रैप कर उगाही करने की बात कबूल ली है।