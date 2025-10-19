Patrika LogoSwitch to English

बलोदा बाज़ार

Raipur knife attack: बेखौफ चाकूबाजों का आतंक जारी! 3 युवकों पर हमला, एक की मौत, दो गंभीर

Raipur knife attack: बलौदा बाजार के खटियापाटी गांव में शुक्रवार रात चाकूबाजी की घटना हुई। तीन युवकों पर हमला हुआ, जिसमें 21 वर्षीय हरीश की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।

बलोदा बाज़ार

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 19, 2025

बेखौफ चाकूबाजों का हमला (Photo source- Patrika)

बेखौफ चाकूबाजों का हमला (Photo source- Patrika)

Raipur knife attack: पुलिस विभाग द्वारा जिले में कानून व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए दावे तो बढ़-चढ़कर किए जा रहे हैं, परंतु बीते एक साल के भीतर जिले में लगातार हो रही चाकूबाजी की घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि जिले के चाकूबाजों पर पुलिस विभाग का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। चाकूबाज बेखौफ हो जिले में एक के बाद एक चाकूबाजी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।

Raipur knife attack: जानें पूरा मामला…

शुक्रवार की रात बलौदा बाजार कोतवाली थाना क्षेत्र के खटियापाटी गांव में फिर से एक चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसमें बलौदा बाजार पुरानी बस्ती निवासी तीन युवकों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जिसमें एक युवक की मौत हो गई और दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात लगभग 7.45 बजे मृतक हरीश उर्फ भखा सायर (21) गांव लौट रहा था, तभी रास्ते में उसका कुछ युवकों से विवाद हो गया।

मृतक ने अपने भाई को फोन पर घटना की जानकारी दी। जिसके बाद मृतक का भाई साहिल सायर और एक युवक दीप कुर्रे बलौदा बाजार से खटियापाटी गए। तब तक 1 दर्जन से अधिक युवकों ने हरीश उर्फ भखा सायर को घेरकर चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमलावरों ने साहिल और दीप कुर्रे पर भी हमला कर दिया। वेे किसी तरह से भागकर जान बचाई।

अस्पताल और पुलिस दोनों में हड़कंप

घटना में दीप कुर्रे (18) को भी गंभीर चोट आई है, जिसे रायपुर रेफर किया गया है। वहीं साहिल सायर (18) का जिला चिकित्सालय में इलाज किया जा रहा है। घटना के बाद दोनों युवकों को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया। जहां देर रात जिला अस्पताल और पुलिस दोनों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों का कहना है कि बीते कुछ महीनों से इलाके में गैंग जैसे छोटे छोटे ग्रुप सक्रिय हैं।

जो शराब और पैसे के विवाद में अक्सर झगड़े कर रहे हैं। पुलिस की गश्त और निगरानी बेहद कमजोर होने से अपराधी बेखौफ हैं। सिटी कोतवाली में आरोपियों के विरूद्ध धारा 103 (1), 109 (1), 3 (5), बीएनएस और 25, 27 आर्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। प्रकरण में पुलिस ने अपराध के 24 घंटे बाद तक महज 2 युवकों को ही गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है।

लगातार बढ़ते अपराधों से दहशत

Raipur knife attack: ज्ञात हो कि इस साल अक्टूबर माह तक जिले में लगभग 2 दर्जन चाकूबाजी की घटनाएं हो चुकी हैं। जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल है। बलौदा बाजार जो कभी शांत और सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता था, अब लगातार बढ़ते अपराधों से दहशत में है।

बलौदा बाजार जिले में अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है और सड़क दुर्घटनाएं, चोरी, शराब की अवैध बिक्री, शराब कोचियाओं के बीच आए दिन का विवाद, चाकूबाजी जैसी घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि जिले के अपराधियों पर पुलिस का अब पूर्व की भांति कंट्रोल नहीं है। सुहेला, कसडोल और अब कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई वारदातों ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

गिरफ्तार कर लिया जाएगा

अब तक दो आरोपी युवकों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा: अजय झा, टीआई, सिटी कोतवाली

Published on:

19 Oct 2025 02:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / Raipur knife attack: बेखौफ चाकूबाजों का आतंक जारी! 3 युवकों पर हमला, एक की मौत, दो गंभीर

