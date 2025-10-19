Raipur knife attack: बेखौफ चाकूबाजों का आतंक जारी! 3 युवकों पर हमला, एक की मौत, दो गंभीर

शुक्रवार की रात बलौदा बाजार कोतवाली थाना क्षेत्र के खटियापाटी गांव में फिर से एक चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसमें बलौदा बाजार पुरानी बस्ती निवासी तीन युवकों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जिसमें एक युवक की मौत हो गई और दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात लगभग 7.45 बजे मृतक हरीश उर्फ भखा सायर (21) गांव लौट रहा था, तभी रास्ते में उसका कुछ युवकों से विवाद हो गया।