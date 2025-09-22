Ramlila 2025: ब्रिटिश काल से जारी परंपरा… अभिमन्यु नाटक के साथ आज से शुरू होगी रामलीला

Ramlila 2025: प्रदेश की सबसे प्राचीन एवं ऐतिहासिक रामलीला सोमवार से वीर अभिमन्यु नाटक के साथ शुरू होगी। प्रतिवर्ष नवरात्रि में होने वाली रामायण का इस बार 106वां वर्ष है। आदर्श रामलीला नाटक मंडली भाटापारा के सदस्यों ने बताया कि रामलीला समिति का गठन ब्रिटिश काल में सन 1920 में किया गया था। इस बार यह मंचन 3 अक्टूबर तक चलेगा। दशहरा उत्सव एवं रावण वध की लीला के साथ रामचरित मानस के आधार पर संपूर्ण रामायण का संक्षिप्त मंचन रावणभाटा मैदान भाटापारा में 2 अक्टूबर को होगा।