CG News: हत्या के बाद बीमा देने से मुकरे, अब 10 लाख देंगे, उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला

इसके बाद शांति बाई ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल और सदस्यगण हरजीत सिंह चावला व शारदा सोनी ने प्रस्तुत दस्तावेजों और बीमा पॉलिसी की शर्तों का अध्ययन किया। आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी ने दावे का सही निराकरण नहीं किया और यह सेवा में कमी का मामला है। इसके आधार पर आयोग ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कार्यालय भाटापारा को आदेश दिया कि वह शांति बाई निषाद को 10 लाख रुपए बीमा राशि, 10 हजार रुपए मानसिक क्षति और 5 हजार रुपए वाद व्यय 45 दिन के भीतर अदा करे।