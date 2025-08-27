CG News: छत्तीसगढ़ में बांस की खूबसूरती अब सजेगी गहनों में, बांस से बनाया जा रहा चूड़ी, झुमके और मंगलसूत्र

CG News: जैव विविधता से परिपूर्ण बलौदाबाजार जिले का बारनवापारा अभयारण्य बैंबू क्राफ्ट के लिए भी पहचाना जाने लगा है। सूप-टोकरियों के बाद अब यहां बांस की चूड़ी, झुमके और मंगलसूत्र बनाए जा रहे हैं। गुवाहटी से आई बांस शिल्पकला में माहिर महिलाएं यहां कमार और बसोड़ समुदाय के लोगों को बैंबू क्राफ्ट बनाने में पारंगत कर रहीं हैं। यह बदलाव वन विभाग के खास खास प्रशिक्षण कार्यक्रम से आया है, जिसके तहत ग्रामीणों को बांस से ज्वेलरी और डेकोरेटिव आइटम्स बनाना सिखाया जा रहा है। ट्रेनर कृष्णा सिन्हा बताती हैं, शहरों में बांस से बनी चीजों की बहुत मांग है। महिलाएं ये कला सीखकर गांव छोड़े बिना भी अच्छी कमाई कर सकती हैं।