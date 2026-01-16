Brutal murder: जंगल में मिली बुजुर्ग की गर्दन कटी लाश, बगल में पड़ी थी खून लगी कुल्हाड़ी और चावल के दाने

रामानुजगंज। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कलिकापुर में 65 वर्षीय बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई। बुजुर्ग का आधा गर्दन कटा हुआ शव (Brutal murder) घर से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बुजुर्ग गुरुवार को मवेशियों को चराने जंगल की ओर गया था, लेकिन शाम को वह घर नहीं लौटा था। गुरुवार की रात शव मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अज्ञात के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।