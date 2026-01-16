16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

Brutal murder: जंगल में मिली बुजुर्ग की गर्दन कटी लाश, बगल में पड़ी थी खून लगी कुल्हाड़ी और चावल के दाने

Brutal murder: मवेशी चराने गया था जंगल, शाम को घर नहीं लौटने पर परिजनों ने शुरु की थी खोजबीन, पुलिस तंत्र-मंत्र व जमीन विवाद पर हत्या के एंगल से कर रही जांच

2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 16, 2026

Brutal murder

Old age man head cut body found in forest (Photo- Patrika)

रामानुजगंज। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कलिकापुर में 65 वर्षीय बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई। बुजुर्ग का आधा गर्दन कटा हुआ शव (Brutal murder) घर से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बुजुर्ग गुरुवार को मवेशियों को चराने जंगल की ओर गया था, लेकिन शाम को वह घर नहीं लौटा था। गुरुवार की रात शव मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अज्ञात के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।

रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कलिकापुर निवासी देवशरण यादव 65 वर्ष गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे भैंस चराने जंगल की ओर गया था। शाम होने पर जब घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरु की। परिजन ने भैंस को जंगल से लाया, लेकिन देवशरण यादव का कोई सुराग (Brutal murder) नहीं मिला।

इसके रात करीब 8 बजे दोबारा खोजबीन के दौरान जंगल में उसका गर्दन कटा हुआ शव (Brutal murder) पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही रामचंद्रपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की एवं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रामचंद्रपुर थाना प्रभारी मनोज नवरंगी ने बताया कि मामला में मर्ग कायम कर विवेचना की जा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया हत्या (Brutal murder) का मामला प्रतीत होता है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल की जांच की। घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है। परिजन एवं ग्रामीण जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

Brutal murder: पुलिस बोली- जल्द करेंगे खुलासा

पुलिस का कहना है कि जांच करने के बाद जल्द मामले (Brutal murder) का खुलासा किया जाएगा। घटना स्थल से लगभग 20 मीटर की दूरी पर खून से सनी कुल्हाड़ी और चावल बरामद किए गए। इन साक्ष्यों के आधार पर तंत्र मंत्र या जमीन विवाद अथवा रंजिश जैसे संभावना के संबंध में भी जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Bulldozer action: कोर्ट बिल्डिंग निर्माण के लिए 6 कब्जाधारियों के मकान और दुकानों पर चला बुलडोजर, 60 साल से थे काबिज
अंबिकापुर
Bulldozer action

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 06:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Brutal murder: जंगल में मिली बुजुर्ग की गर्दन कटी लाश, बगल में पड़ी थी खून लगी कुल्हाड़ी और चावल के दाने

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Tatapani festival 2025: पद्मश्री अनुज शर्मा की सुरीली आवाज पर झूम उठे दर्शक, मंत्री नेताम ने किया सम्मान

Tatapani festival 2025
बलरामपुर

Tatapani Mahotsav: सीएम ने तातापानी महोत्सव का किया शुभारंभ, भगवान शिव की 60 फीट ऊंची प्रतिमा के समीप उड़ाया पतंग, फिर कही ये बातें

Tatapni Mahotsav
बलरामपुर

Pangolin scales smuggling: पैंगोलिन शल्क की तस्करी करते झारखंड और छत्तीसगढ़ के 2 तस्कर गिरफ्तार, 9 लाख है कीमत

Pangolin scales smuggling
बलरामपुर

Paddy procurement: ऑनलाइन टोकन बंद, आक्रोशित किसान पहुंचे SDM दफ्तर, कहा- कल से करेंगे चक्काजाम

Paddy procurement
बलरामपुर

MLA reprimanded to teachers: छात्र की मौत के बाद भी नहीं जागा शिक्षा विभाग, भडक़ीं विधायक, शिक्षकों को लगाई फटकार

MLA reprimanded to Teachers
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.