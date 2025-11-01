CG Rajat Jayanti: पीएम मोदी के हाथों सम्मानित हुए बलरामपुर के कृष्णा पहाड़ी कोरवा, दृष्टिबाधित दंपती की संघर्ष गाथा बनी प्रेरणा

बलरामपुर। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25वें वर्षगांठ पर आयोजित रजत जयंती (CG Rajat Jayanti) समारोह का मंच उस समय तालियों से गूंज उठा, जब बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के ग्राम गोविंदपुर सरगढ़ी के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय के कृष्णा पहाड़ी कोरवा को देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ। कृष्णा और उनकी पत्नी दोनों दृष्टिबाधित हैं।