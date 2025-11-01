CG Rajat Jayanti: पीएम मोदी के हाथों सम्मानित हुए बलरामपुर के कृष्णा पहाड़ी कोरवा, दृष्टिबाधित दंपती की संघर्ष गाथा बनी प्रेरणा

PM Modi gave PM Awas key to Krishna Korva (Photo- PRO)
बलरामपुर। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25वें वर्षगांठ पर आयोजित रजत जयंती (CG Rajat Jayanti) समारोह का मंच उस समय तालियों से गूंज उठा, जब बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के ग्राम गोविंदपुर सरगढ़ी के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय के कृष्णा पहाड़ी कोरवा को देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ। कृष्णा और उनकी पत्नी दोनों दृष्टिबाधित हैं।
कृष्णा व उसकी पत्नी ने जीवन की चुनौतियों और सीमित संसाधनों के बीच भी हिम्मत नहीं हारी। वर्ष 2023-24 में उन्हें प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पक्का मकान स्वीकृत हुआ। संकल्प और श्रम से उन्होंने उस आवास को स्वयं के प्रयासों से पूरा किया। (CG Rajat Jayanti)
आज वे अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ उसी घर में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन बिता रहे हैं। सम्मान प्राप्त करते समय कृष्णा पहाड़ी कोरवा के चेहरे पर गर्व और संतोष की आभा थी। मंच से उतरते हुए उन्होंने कहा हम दोनों की आंखें नहीं हैं, पर सपने हैं।
कृष्णा का कहना है कि प्रधानमंत्री जनमन योजना ने उन सपनों को घर का आकार दे दिया। अब हमारे बच्चों के सिर पर छत है और जीवन में आत्मविश्वास लौटा है। प्रधानमंत्री (CG Rajat Jayanti) से सम्मान पाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
