Commits suicide: 5वीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, भाई-बहनों के साथ खेलते-खेलते गया था कमरे में

Hardik Ravi who committed suicide (Photo- Patrika)
रामानुजगंज। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज से सोमवार की शाम एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। नगर के 5वीं कक्षा में अध्ययनरत 10 वर्षीय एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या (Commits suicide) कर ली। यह कदम उठाने से पूर्व वह अपने भाई-बहनों के साथ खेल रहा था। इसके बाद वह घर के भीतर कमरे में चला गया था। जब उसका भाई उसे बुलाने गया तो वह फंदे पर झूल रहा था। इस असामयिक और अप्रत्याशित घटना ने पूरे रामानुजगंज नगर को स्तब्ध कर दिया है।
रामानुजगंज निवासी भारत जसवंत रवि का 10 वर्षीय पुत्र हार्दिक रवि 5वीं कक्षा में अध्ययनरत था। सोमवार की शाम हार्दिक अपने भाई-बहनों के साथ खेल रहा था। शाम 6.30 से 7 बजे के बीच वह अचानक घर के एक कमरे में चला गया। कुछ देर बाद जब उसका भाई उसे बुलाने गया तो उसने देखा कि हार्दिक फंदे (Commits suicide) से लटका हुआ है।
यह दृश्य देखकर वह घबरा गया और तुरंत घर के अन्य सदस्यों को सूचना दी। उस समय हार्दिक के माता-पिता किसी काम से घर से बाहर गए थे। घटना की खबर मिलते ही पिता तत्काल घर पहुंचा और बच्चे को अस्पताल ले गया। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत (Commits suicide) घोषित कर दिया।
घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों में भी शोक का माहौल व्याप्त है। इस उम्र में आत्महत्या (Commits suicide) जैसे कदम ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। अभिभावकों और समाज के लिए यह एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है कि इतनी कम उम्र में बच्चा ऐसा कठोर कदम क्यों उठाता है?
विशेषज्ञों का मानना है कि आज के समय में बच्चों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक (Commits suicide) है। अभिभावकों, शिक्षकों और समाज को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों की भावनाओं और परेशानियों को समय रहते समझा जाए।
बड़ी खबरेंView All
बलरामपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग