Commits suicide: 5वीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, भाई-बहनों के साथ खेलते-खेलते गया था कमरे में

रामानुजगंज। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज से सोमवार की शाम एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। नगर के 5वीं कक्षा में अध्ययनरत 10 वर्षीय एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या (Commits suicide) कर ली। यह कदम उठाने से पूर्व वह अपने भाई-बहनों के साथ खेल रहा था। इसके बाद वह घर के भीतर कमरे में चला गया था। जब उसका भाई उसे बुलाने गया तो वह फंदे पर झूल रहा था। इस असामयिक और अप्रत्याशित घटना ने पूरे रामानुजगंज नगर को स्तब्ध कर दिया है।