Elephant died: बस्ती के नजदीक नर हाथी की संदिग्ध हालत में मिली लाश, मचा हडक़ंप, दौड़ते-भागते पहुंचे अधिकारी

रामानुजगंज। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम महावीरगंज में शनिवार की रात करीब 9 बजे बस्ती के समीप एक नर हाथी की संदिग्ध हालत में लाश (Elephant died) मिली। सूचना पर वन विभाग व प्रशासनिक अमले में हडक़ंप मच गया। खबर सुनते ही अधिकारी दौड़ते-भागते अधिकारी गांव में पहुंचे। वहीं काफी संख्या में ग्रामीण भी वहां जुट गए। क्षेत्र के रेंजर का कहना है कि हाथी की मौत किस वजह से हुई, यह पीएम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।