Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलरामपुर

Elephant died: बस्ती के नजदीक नर हाथी की संदिग्ध हालत में मिली लाश, मचा हडक़ंप, दौड़ते-भागते पहुंचे अधिकारी

Elephant died: हाथी की मौत की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे मौके पर, पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह हो पाएगी स्पष्ट

बलरामपुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 07, 2025

Elephant died
Officers reached on the spot (Photo- Patrika)

रामानुजगंज। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम महावीरगंज में शनिवार की रात करीब 9 बजे बस्ती के समीप एक नर हाथी की संदिग्ध हालत में लाश (Elephant died) मिली। सूचना पर वन विभाग व प्रशासनिक अमले में हडक़ंप मच गया। खबर सुनते ही अधिकारी दौड़ते-भागते अधिकारी गांव में पहुंचे। वहीं काफी संख्या में ग्रामीण भी वहां जुट गए। क्षेत्र के रेंजर का कहना है कि हाथी की मौत किस वजह से हुई, यह पीएम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

महावीरगंज में हाथी का शव मिलने की सूचना पर देर रात ही डीएफओ आलोक वाजपेयी, रेंजर निखिल सक्सेना तथा एसडीएम आनंद नेताम मौके पर पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से वन विभाग ने मृत हाथी (Elephant died) के चारों ओर घेराव करवा दिया है। वन विभाग का कहना है कि मृत नर हाथी वाड्रफनगर रजखेता से होते हुए रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में प्रवेश किया था।

Elephant dead body (Photo- Patrika)

ये भी पढ़ें

Flag dispute: हनुमान ध्वजा के ऊपर एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाया अपना झंडा, गांव में तनाव, पुलिस बल तैनात
बलरामपुर
Flag dispute

इसके बाद से ही विभागीय टीम उसकी निगरानी कर रही थी। दिन भर वह बसकटिया जंगल और आस-पास के क्षेत्रों में देखा गया था। रात 9 बजे के करीब उसकी अचानक मौत (Elephant died) हो गई। हाथी की मौत महावीरगंज निवासी रामबरन कोडाकू के घर के सामने हुई।

Elephant died: पीएम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह होगी स्पष्ट

रेंजर निखिल सक्सेना ने बताया कि हाथी की मौत (Elephant died) के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किए जाने के बाद ही स्पष्ट कारण सामने आ पाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हाथी के वन परिक्षेत्र में प्रवेश करते ही विभाग की टीम उसकी निगरानी में जुटी थी।

ये भी पढ़ें

Online fraud: यूट्यूब पर जिओ फाइबर का टोल फ्री नंबर सर्च करना युवक को पड़ा महंगा, खाते से कट गए 50 हजार
अंबिकापुर
Online fraud

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Sept 2025 04:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Elephant died: बस्ती के नजदीक नर हाथी की संदिग्ध हालत में मिली लाश, मचा हडक़ंप, दौड़ते-भागते पहुंचे अधिकारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट