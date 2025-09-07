Elephant died: बस्ती के नजदीक नर हाथी की संदिग्ध हालत में मिली लाश, मचा हडक़ंप, दौड़ते-भागते पहुंचे अधिकारी

रामानुजगंज। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम महावीरगंज में शनिवार की रात करीब 9 बजे बस्ती के समीप एक नर हाथी की संदिग्ध हालत में लाश (Elephant died) मिली। सूचना पर वन विभाग व प्रशासनिक अमले में हडक़ंप मच गया। खबर सुनते ही अधिकारी दौड़ते-भागते अधिकारी गांव में पहुंचे। वहीं काफी संख्या में ग्रामीण भी वहां जुट गए। क्षेत्र के रेंजर का कहना है कि हाथी की मौत किस वजह से हुई, यह पीएम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।
महावीरगंज में हाथी का शव मिलने की सूचना पर देर रात ही डीएफओ आलोक वाजपेयी, रेंजर निखिल सक्सेना तथा एसडीएम आनंद नेताम मौके पर पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से वन विभाग ने मृत हाथी (Elephant died) के चारों ओर घेराव करवा दिया है। वन विभाग का कहना है कि मृत नर हाथी वाड्रफनगर रजखेता से होते हुए रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में प्रवेश किया था।
इसके बाद से ही विभागीय टीम उसकी निगरानी कर रही थी। दिन भर वह बसकटिया जंगल और आस-पास के क्षेत्रों में देखा गया था। रात 9 बजे के करीब उसकी अचानक मौत (Elephant died) हो गई। हाथी की मौत महावीरगंज निवासी रामबरन कोडाकू के घर के सामने हुई।
रेंजर निखिल सक्सेना ने बताया कि हाथी की मौत (Elephant died) के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किए जाने के बाद ही स्पष्ट कारण सामने आ पाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हाथी के वन परिक्षेत्र में प्रवेश करते ही विभाग की टीम उसकी निगरानी में जुटी थी।