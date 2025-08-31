Kidnapper arrested: युवक का अपहरण कर 3 लाख की मांगी थी फिरौती, फरार चौथा आरोपी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार

वाड्रफनगर। बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक युवक का 6 अगस्त को अपहरण कर लिया गया था। फिर उसी के मोबाइल से 3 लाख की फिरौती परिजनों से मांगी जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अपहरण व फिरौती (Kidnapper arrested) के इसी मामले में पुलिस ने फरार आरोपी सतीश कुमार गुप्ता 39 वर्ष निवासी बीजपुर सोनभद्र उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को बीजपुर से हिरासत में लेकर बसंतपुर लाया गया और पूछताछ के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।