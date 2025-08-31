Kidnapper arrested: युवक का अपहरण कर 3 लाख की मांगी थी फिरौती, फरार चौथा आरोपी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार

वाड्रफनगर। बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक युवक का 6 अगस्त को अपहरण कर लिया गया था। फिर उसी के मोबाइल से 3 लाख की फिरौती परिजनों से मांगी जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अपहरण व फिरौती (Kidnapper arrested) के इसी मामले में पुलिस ने फरार आरोपी सतीश कुमार गुप्ता 39 वर्ष निवासी बीजपुर सोनभद्र उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को बीजपुर से हिरासत में लेकर बसंतपुर लाया गया और पूछताछ के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
8 अगस्त को थाना बसंतपुर में बृजेश सिंह ने अपने भाई विजय लाल मरकाम के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए राकेश उर्फ बिल्लू यादव, सद्दाम अंसारी व रोहित चौरसिया (Kidnapper arrested) को गिरफ्तार किया था। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी थी।
पुलिस ने मामले (Kidnapper arrested) की जांच में पाया था कि 6 अगस्त को राकेश उर्फ बिल्लू यादव ने प्रेमनगर चौक में पीडि़त को बुलाया था। इसी दौरान पंकज मिश्रा, सद्दाम अंसारी और विजय गुप्ता कार से आए और बहाने से पीडि़त को कार में बैठाकर बीजपुर यूपी ले गए। रास्ते में ऋषि नामक युवक को बीच रास्ते उतारकर वे उसे बीजपुर में लगातार घुमाते रहे और उसके मोबाइल से ही घरवालों को फोन कर 3 लाख की फिरौती की मांग की।
आरोपी सद्दाम अंसारी ने कबूल किया कि अपहरण (Kidnapper arrested) की योजना 5 अगस्त को बीजपुर में पंकज मिश्रा और विजय गुप्ता के साथ बनाई गई थी। पीडि़त को घुमाने के लिए रोहित चौरसिया की कार का इस्तेमाल किया गया।
पुलिस ने जांच के दौरान प्रकरण में फरार एक और आरोपी सतीश कुमार गुप्ता को बीजपुर सोनभद्र यूपी से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि घटना (Kidnapper arrested) वाले दिन वह भी पंकज मिश्रा और सद्दाम अंसारी के साथ दूसरी कार यूपी 64 एके 7444 से अपहरण में शामिल था। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र सोनी, पंकज पोर्ते, विनोद सागर व ताराचंद सिंह शामिल रहे।
आरोपियों का कहना था कि पीडि़त लकड़ी तस्करी में मुखबिरी करता है जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ था। उसी की भरपाई के लिए फिरौती (Kidnapper arrested) मांगी गई। जांच के दौरान सद्दाम अंसारी से मोबाइल फोन और रोहित चौरसिया से कार जब्त की गई थी।