हे भगवान! ये क्या हो गया…पति के जुल्म से निर्दयी बनी मां, 3 बच्चों को कमर में बांध नहर में कूदी, चारों की मौत

बांदा में 3 बच्चों के साथ मां ने आत्महत्या कर ली। इससे पहले उसका शराब को लेकर पति से झगड़ा हुआ था। नहर से चारों के शव बरामद हुए है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पति से पूछताछ की जा रही है।
घटना बांदा के रिसौरा गांव की है। यहां अखिलेश अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। परिवार में अपनी पत्नी रीना देवी (32) के अलावा 3 बच्चे थे। 2 बेटा और एक बेटी। बेटा हिमांशु (9), प्रिंस (4) और बेटी अंशी(5) की थी। शुक्रवार देर शाम अखिलेश शराब पीकर घर आया तो पत्नी रीना ने एतराज जताया। कहा कि कल रक्षाबंधन है और आप शराब पीकर आ रहे हैं। इस पर पति-पत्नी में विवाद हो गया। अखिलेश ने पत्नी रीना की पिटाई कर दी।
पिटाई से दुखी रीना देर रात तीनों बच्चों को लेकर घर से निकल गई। घर से एक किमी दूर उसने तीनों बच्चे हिमांशु, प्रिंस और अंशी को साड़ी से कमर बांधा और नहर में कूदकर जान दे दी। पति अखिलेश ने सुबह पत्नी और बच्चों की तलाशी शुरू की। इस दौरान उनके कपड़े और चप्पल नहर के पास पड़े मिले। ग्रामीणों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी।
गांव पहुंची पुलिस ने गोताखोरों को बुलाया। पानी रुकवार गोताखोरों को नहर में उतारा गया। लगभग दो घंटे की मशक्कत के बाद चारों का शव बरामद हुआ। सभी कि सर पर चोट के निशान थे। बच्चे मां के कमर से बंधे हुए थे। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
महिला की बहन की शादी भी उसी घर में हुई है। आरोपी का भाई उसका पति है। बहन ने बताया, जीजा जी आए दिन दीदी के साथ मारपीट करते थे। शुक्रवार रात खाना खाने के बाद हम सब एक साथ बैठे थे। देर रात जीजाजी आए। वह नशे में थे। दीदी रक्षाबंधन का हवाला देर शराब पीने पर नाराजगी जताई। इस पर उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। इससे दीदी दुखी थी।
पुलिस ने बताया की एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ सुसाइड कर ली। चारों के शव नहर से बरामद हुआ है। पति-पत्नी में विवाद हुआ था। इसके बाद पत्नी ने इतना खौफनाक कदम उठाया। पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी तहरीर नहीं मिली है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।