हे भगवान! ये क्या हो गया…पति के जुल्म से निर्दयी बनी मां, 3 बच्चों को कमर में बांध नहर में कूदी, चारों की मौत

घटना बांदा के रिसौरा गांव की है। यहां अखिलेश अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। परिवार में अपनी पत्नी रीना देवी (32) के अलावा 3 बच्चे थे। 2 बेटा और एक बेटी। बेटा हिमांशु (9), प्रिंस (4) और बेटी अंशी(5) की थी। शुक्रवार देर शाम अखिलेश शराब पीकर घर आया तो पत्नी रीना ने एतराज जताया। कहा कि कल रक्षाबंधन है और आप शराब पीकर आ रहे हैं। इस पर पति-पत्नी में विवाद हो गया। अखिलेश ने पत्नी रीना की पिटाई कर दी।