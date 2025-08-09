एसपी की घोषणा: प्रशिक्षु आरक्षी नगर पुलिस को तीन दिनों का अवकाश, जानें वजह?

अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण के आदेश के बाद सभी 446 प्रशिक्षु आरक्षी नगर पुलिस को 9 अगस्त से सामूहिक अवकाश दिया गया है। जिसमें आज 9 अगस्त को द्वितीय शनिवार और 10 अगस्त को रविवार है। 11 अगस्त को एक दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया है। सभी प्रशिक्षुओं को अवकाश के बाद 11 अगस्त की आधी रात तक पुलिस लाइन में उपस्थिति दर्ज करानी है। 12 अगस्त को सभी प्रशिक्षु आरक्षित सुबह की परेड में शामिल होंगे। आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए। इसकी जानकारी अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पुलिस महानिदेशक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र सहित संबंधित पुलिस अधिकारियों को दी गई है। ‌