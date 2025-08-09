9 अगस्त 2025,

शनिवार

बांदा

एसपी की घोषणा: प्रशिक्षु आरक्षी नगर पुलिस को तीन दिनों का अवकाश, जानें वजह?

SP announcement Mass leave for trainee constables बांदा में प्रशिक्षु आरक्षी नगर पुलिस को सामूहिक अवकाश दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने यह आदेश दिया है।

बांदा

Narendra Awasthi

Aug 09, 2025

पुलिस अधीक्षक बांदा (फोटो सोर्स- 'X' बांदा पुलिस सोशल मीडिया)
X' बांदा पुलिस सोशल मीडिया)

SP announcement Mass leave for trainee constables बांदा की पुलिस अधीक्षक ने प्रशिक्षु आरक्षी नगर पुलिस के जवानों के लिए तीन दिन का अवकाश स्वीकृत किया है। इसकी मांग जिसके लिए प्रशिक्षु आरक्षियों ने की थी। अपर महानिदेशक प्रशिक्षण से स्वीकृत के बाद एसपी ने यह आदेश जारी किया है। अब सभी प्रशिक्षु आरक्षियों को 11-12 अगस्त की आधी रात को पलिस लाइन में उपस्थिति दर्ज करानी है।

प्रशिक्षु आरक्षियों ने की थी सामूहिक अवकाश की

उत्तर प्रदेश के बांदा के प्रशिक्षु आरक्षी नगर पुलिस ने सामूहिक अवकाश की मांग की थी। जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रशिक्षण 9 महीने का है। जो 21 जुलाई 2025 से प्रारंभ हुआ है। प्रशिक्षुओं द्वारा ने सामूहिक अवकाश की मांग की थी। पुलिस अधीक्षक ने आदेश जारी कर बताया कि प्रशिक्षुओं की मांग पर सहानभूति पूर्वक विचार किया गया।

पुलिस अधीक्षक ने अपने आदेश में बताया

अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण के आदेश के बाद सभी 446 प्रशिक्षु आरक्षी नगर पुलिस को 9 अगस्त से सामूहिक अवकाश दिया गया है। जिसमें आज 9 अगस्त को द्वितीय शनिवार और 10 अगस्त को रविवार है। 11 अगस्त को एक दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया है। सभी प्रशिक्षुओं को अवकाश के बाद 11 अगस्त की आधी रात तक पुलिस लाइन में उपस्थिति दर्ज करानी है। 12 अगस्त को सभी प्रशिक्षु आरक्षित सुबह की परेड में शामिल होंगे। आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए। इसकी जानकारी अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पुलिस महानिदेशक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र सहित संबंधित पुलिस अधिकारियों को दी गई है। ‌

Updated on:

09 Aug 2025 02:14 pm

Published on:

09 Aug 2025 02:12 pm

