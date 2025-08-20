लाइट चालू करने स्विच पर लगाया हाथ, करंट से 12 साल के बच्चे की मौत

बांसवाड़ा. राजतालाब थानांतर्गत भवानपुरा में 12 साल के मासूम की कच्चे मकान में करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार घटना यहां वेलजी पुत्र केसू खराड़ी के कच्चे मकान पर हुई। इस दौरान वेलजी अपने ससुराल गया हुआ था, जबकि परिजन दूसरे मकान पर थे। उसका 12 वर्षीय बेटा आकाश दोपहर बाद स्कूल से आया। यहां घर में उसे अचानक करंट लगा और बेसुध हो गया।