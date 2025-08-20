Patrika LogoSwitch to English

बांसवाड़ा

लाइट चालू करने स्विच पर लगाया हाथ, करंट से 12 साल के बच्चे की मौत

राजतालाब थानांतर्गत भवानपुरा में 12 साल के मासूम की कच्चे मकान में करंट लगने से मौत हो गई। उसकी चीख सुनकर परिजन दौड़े और एमजी अस्पताल लाए।

Aug 20, 2025

बांसवाड़ा. राजतालाब थानांतर्गत भवानपुरा में 12 साल के मासूम की कच्चे मकान में करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार घटना यहां वेलजी पुत्र केसू खराड़ी के कच्चे मकान पर हुई। इस दौरान वेलजी अपने ससुराल गया हुआ था, जबकि परिजन दूसरे मकान पर थे। उसका 12 वर्षीय बेटा आकाश दोपहर बाद स्कूल से आया। यहां घर में उसे अचानक करंट लगा और बेसुध हो गया।

उसकी चीख सुनकर परिजन दौड़े और एमजी अस्पताल लाए। यहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मामले पर मर्ग दर्ज कर शाम को एसआई गंगाराम ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंपा। इससे पहले तेजपुर में सोमवार को घर में ही करंट से 55 वर्षीया कंकू पत्नी शिवनाथ रावल की मृत्यु पर दूसरे दिन हैड कांस्टेबल दशरथसिंह ने कार्रवाई की।

