बांसवाड़ा के तीर-कमान की धूम, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री को भी मिला था इसका गिफ्ट, पर कारीगर ​हैं दुखी, जानें क्यों?

Banswara News : तीर-कमान आपने रामायण-महाभारत टीवी सीरियलों में या फिर तीरंदाजी खेलों में ही देखे होंगे, लेकिन दक्षिण राजस्थान के जनजातीय अंचल में यह भीली हथियार आज भी बनता है, बिकता है और इस्तेमाल भी होता है। बांसवाड़ा शहर से करीब 15 किमी दूर उदयपुर रोड पर चंदूजी का गढ़ा में तीरगर समाज के करीब 20 परिवारों की रोजी-रोटी इसी से चलती है। पूरी तरह परम्परागत ढंग से लकड़ी से बने ये तीर-कमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित कई बड़े नेताओं को वागड़ आगमन पर भेंट किया जा चुके हैं। तीर-कमान बनाने की कलात्मक निपुणता ने चंदूजी का गढ़ा को पहचान तो दी है, लेकिन कारीगरों को कुछ मलाल भी है। बांस और अन्य प्रकार की लकड़ियों से तीर-कमान बनाए जाते हैं।