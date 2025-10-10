Banswara Congress : बांसवाड़ा के नए जिला अध्यक्ष की तलाश जारी, पर्यवेक्षक देसाई ने बंद कमरे में की बातचीत, छह नामों का बनेगा पैनल

घाटोल. बंद कमरे में चर्चा करते हुए पर्यवेक्षक। अंदर जाते एक-एक कार्यकर्ता। पत्रिका फोटो
Banswara Congress : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से बांसवाड़ा के नए कांग्रेस जिलाध्यक्ष के चयन प्रक्रिया के लिए दिल्ली से भेज गए पर्यवेक्षक लालजी देसाई, प्रदेश कांग्रेस के हेम सिंह शेखावत, डॉ. संजीव राजपुरोहित, हिमपाल सिंह देवल ने घाटोल ब्लॉक के सैकड़ों कार्यकताओं से गुरुवार को बंद कमरे में वन-टू-वन बातचीत कर रायशुमारी की।
पर्यवेक्षक हेम सिंह शेखावत ने बताया कि अब कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं की मंशा के अनुसार नए जिलाध्यक्ष का चयन होगा। कुल छह नामों का पैनल बनाकर भेजा जाएगा, जिसमें एक महिला को भी शामिल किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार पैनल में रमेश पंड्या, मांगीलाल नायक, केपी सिंह के अलावा मनोहर खड़िया व महिला वर्ग से गीता देवी पटेल के नामों पर सर्वाधिक कार्यकर्ताओं ने प्रस्ताव दिया।
जिस दौरान कार्यकताओं से बंद कमरे में बातचीत हो रही थी, तब घाटोल विधायक नानालाल निनामा, पूर्व मंत्री अर्जुन बामणिया, जिलाध्यक्ष रमेश पंड्या सहित जिले के कई बड़े नेता बाहर कुर्सी लगाकर बैठे नजर आए।
