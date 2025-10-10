Banswara Congress : बांसवाड़ा के नए जिला अध्यक्ष की तलाश जारी, पर्यवेक्षक देसाई ने बंद कमरे में की बातचीत, छह नामों का बनेगा पैनल

Banswara Congress : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से बांसवाड़ा के नए कांग्रेस जिलाध्यक्ष के चयन प्रक्रिया के लिए दिल्ली से भेज गए पर्यवेक्षक लालजी देसाई, प्रदेश कांग्रेस के हेम सिंह शेखावत, डॉ. संजीव राजपुरोहित, हिमपाल सिंह देवल ने घाटोल ब्लॉक के सैकड़ों कार्यकताओं से गुरुवार को बंद कमरे में वन-टू-वन बातचीत कर रायशुमारी की।