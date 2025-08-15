Banswara Crime : लुटेरी दुल्हन का असली पति गिरफ्तार, 5 पतियों को धोखा देने वाली ‘सलोनी’ के बड़े राज का हुआ खुलासा

पीड़ित ने इस बारे में सरिता से बात की तो उसने हाथ खड़े कर दिए। सलोनी ने भी लौटने से इनकार कर पीछा करने पर जान से मारने और पुलिस केस में फंसाने की धमकी दी। इसे लेकर पीड़ित ने 4 अगस्त को पुलिस अधीक्षक से गुहार की तो आदेश पाकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। मामले में परिवादी द्वारा अपने स्तर पर पता लगाकर पुलिस को बताया गया कि सलोनी महाराष्ट्र के बुलधाना जिले में इसी तरह शादी कर नई ठगी के प्रयास में है, तो उसने नए शिकार बन रहे युवक को आगाह किया। तब युवक की शिकायत पर महाराष्ट्र पुलिस ने सलोनी को गिरफ्तार किया है।