Banswara Crime : किशोरी का पीछा कर गरबा पंडाल में घुसा ‘वो’, आखिर कौन था वह शातिर, हकीकत जानने के बाद एक्शन में आई पुलिस

Banswara Crime : बांसवाड़ा में नवरात्र महोत्सव के दौरान किशोरी का पीछा कर शहर के अंबामाता मंदिर में घुसे समुदाय विशेष के नाबालिग को पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में डिटेन कर बाल संप्रेषण गृह भेजा है। गत 26 सितंबर की रात गरबा कार्यक्रम में घुसे संदिग्ध को लोगों ने पहचानकर पुलिस के हवाले किया। किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दी।
रिपोर्ट के अनुसार कोचिंग क्लास के दौरान आरब त्रिवेदी नाम बताकर आरोपी ने उनकी 17 वर्षीया बेटी से संपर्क शुरू किया। फिर दोस्ती कर चेटिंग करते हुए आपत्तिजनक सामग्री जुटाई और ब्लैकमेल कर फोटो-वीडियो बनाकर भेजने के लिए दबाव बनाया। उसके बाद 26 सितंबर की रात पीछा कर मंदिर परिसर में गरबा खेल रही बेटी तक पहुंच गया।
आरोपी ने उससे मोबाइल, गाड़ी की चाबी और हेयर क्लीप ले ली और आधे घंटे के लिए साथ चलने को कहा। इनकार करने पर विवाद बढ़ा तो भनक पड़ने पर लोगों ने पकड़कर उसे पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ में उसने असली नाम बताया, तब उसके मोबाइल में आपत्तिजनक सामग्री होने से अनहोनी की आशंका जताकर कार्रवाई का आग्रह किया गया।
मामले को पुलिस ने टालने का प्रयास किया, तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी लामबंद हुए। फिर उच्चाधिकारियों के दखल पर दूसरे दिन देरशाम को एफआईआर दर्ज कर जांच एसआई गंगाराम को सौंपी गई।
मामले को लेकर जनअसंतोष को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने प्रकरण की जांच डीएसपी गोपीचंद मीणा को सौंपी। डीएसपी मीणा ने बताया कि पीड़िता के कोर्ट में बयान कराने के बाद पुलिस ने नाबालिग आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की। आरोपी को किशोर न्यायालय के आदेश पर बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है।
