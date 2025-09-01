Banswara : खाद संकट से जूझ रहे किसानों में आक्रोश, लेम्पस अध्यक्ष ने चेताया- मंगलवार तक समाधान नहीं तो सामूहिक धरना

Banswara : बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ क्षेत्र के किसानों को खाद संकट से जूझना पड़ रहा है। खरीफ और रबी फसलों के लिए हर साल करीब 20 हजार बोरी यूरिया की आवश्यकता होती है, लेकिन बीते छह माह में सज्जनगढ़ सहकारी समिति को मात्र 1700 बोरी ही उपलब्ध कराई गई। इस कमी से किसान खुले बाजार और कालाबाजारी में 400 से 500 रुपए प्रति बोरी की दर से यूरिया खरीद रहे हैं।
समिति ने पहले ही 6 लाख रुपए एडवांस जमा करा दिए थे, फिर भी खाद नहीं मिल रही। परिवहनकर्ता सरकार से किराया लेने के बाद समिति से 15-20 हजार रुपए अतिरिक्त वसूल रहे हैं, जिससे किसानों को सरकारी दर से 30 रुपए प्रति बोरी महंगी खाद लेनी पड़ रही है।
सहकार भारती जिला मंत्री लालसिंह गरासिया ने सहकारिता मंत्री को शिकायत भेजकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं लेम्पस अध्यक्ष दिलीप पटेल ने चेतावनी दी कि मंगलवार तक समाधान नहीं हुआ तो किसान सामूहिक धरना देंगे।
इफको अधिकारी अनिल शर्मा ने फोन रिसीव नहीं किया। कृषि उपनिदेशक दिलीप सिंह यादव ने जिम्मेदारी एजेंसी पर डाल दी। इस रवैये से समिति और किसान दोनों परेशान हैं।