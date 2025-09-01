Banswara : खाद संकट से जूझ रहे किसानों में आक्रोश, लेम्पस अध्यक्ष ने चेताया- मंगलवार तक समाधान नहीं तो सामूहिक धरना

Banswara : बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ क्षेत्र के किसानों को खाद संकट से जूझना पड़ रहा है। खरीफ और रबी फसलों के लिए हर साल करीब 20 हजार बोरी यूरिया की आवश्यकता होती है, लेकिन बीते छह माह में सज्जनगढ़ सहकारी समिति को मात्र 1700 बोरी ही उपलब्ध कराई गई। इस कमी से किसान खुले बाजार और कालाबाजारी में 400 से 500 रुपए प्रति बोरी की दर से यूरिया खरीद रहे हैं।