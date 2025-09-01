Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Banswara : खाद संकट से जूझ रहे किसानों में आक्रोश, लेम्पस अध्यक्ष ने चेताया- मंगलवार तक समाधान नहीं तो सामूहिक धरना

Banswara : बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ क्षेत्र के किसानों को खाद संकट से जूझना पड़ रहा है। लेम्पस अध्यक्ष दिलीप पटेल ने चेतावनी दी कि मंगलवार तक समाधान नहीं हुआ तो किसान सामूहिक धरना देंगे।

बांसवाड़ा

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 01, 2025

Banswara Farmers Facing Fertilizer Crisis are Angry Lamps President warned If there is no solution by Tuesday then Mass picketing
फाइल फोटो पत्रिका

Banswara : बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ क्षेत्र के किसानों को खाद संकट से जूझना पड़ रहा है। खरीफ और रबी फसलों के लिए हर साल करीब 20 हजार बोरी यूरिया की आवश्यकता होती है, लेकिन बीते छह माह में सज्जनगढ़ सहकारी समिति को मात्र 1700 बोरी ही उपलब्ध कराई गई। इस कमी से किसान खुले बाजार और कालाबाजारी में 400 से 500 रुपए प्रति बोरी की दर से यूरिया खरीद रहे हैं।

6 लाख रुपए एडवांस जमा के बाद भी खाद का संकट

समिति ने पहले ही 6 लाख रुपए एडवांस जमा करा दिए थे, फिर भी खाद नहीं मिल रही। परिवहनकर्ता सरकार से किराया लेने के बाद समिति से 15-20 हजार रुपए अतिरिक्त वसूल रहे हैं, जिससे किसानों को सरकारी दर से 30 रुपए प्रति बोरी महंगी खाद लेनी पड़ रही है।

ये भी पढ़ें

Heavy Rain 1 September : 180 मिनट में राजस्थान के 10 जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान, 18 जिलों के लिए IMD का येलो अलर्ट जारी
जयपुर
Meteorological Department 1 September Weather Alert in 180 minutes Rajasthan 10 districts Heavy rain 18 districts IMD issued yellow alert Today

दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

सहकार भारती जिला मंत्री लालसिंह गरासिया ने सहकारिता मंत्री को शिकायत भेजकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं लेम्पस अध्यक्ष दिलीप पटेल ने चेतावनी दी कि मंगलवार तक समाधान नहीं हुआ तो किसान सामूहिक धरना देंगे।

अधिकारियों की बेरुखी

इफको अधिकारी अनिल शर्मा ने फोन रिसीव नहीं किया। कृषि उपनिदेशक दिलीप सिंह यादव ने जिम्मेदारी एजेंसी पर डाल दी। इस रवैये से समिति और किसान दोनों परेशान हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में 150 यूनिट बिजली मिलेगी फ्री, RSSB के बनाए जाएंगे सेवा नियम, जानें कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
जयपुर
Rajasthan Cabinet Big Decisions know 150 units electricity free RSSB service rules will be made

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 01:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara : खाद संकट से जूझ रहे किसानों में आक्रोश, लेम्पस अध्यक्ष ने चेताया- मंगलवार तक समाधान नहीं तो सामूहिक धरना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट