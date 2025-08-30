Patrika LogoSwitch to English

बांसवाड़ा

Banswara Crime : बांसवाड़ा में मक्का की आड़ में गांजे की अवैध खेती, आरोपी गिरफ्तार

Banswara Crime : बांसवाड़ा में मक्का की आड़ में गांजे की अवैध खेती। आरोपी गिरफ्तार।

बांसवाड़ा

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 30, 2025

Banswara Illegal cultivation of ganja under guise of maize accused arrested
अरथूना क्षेत्र के सांगेला गांव में मक्का के साथ की जा रही गांजे की खेती। पत्रिका फोटो

Banswara Crime : बांसवाड़ा के अरथूना क्षेत्र में चोरी-छिपे गांजे की खेती की सूचना पर डीएसटी और थाने की टीम की साझा कार्रवाई की। इस दौरान 95 पौधे जब्त कर किसान को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया।

तौल कराने पर वजन 29 किलो 500 ग्राम निकाला

पुलिस के अनुसार डीएसटी को मुखबिर के जरिए मिली सूचना पर सीओ गढ़ी सुदर्शन पालीवाल के निर्देशन में थानाधिकारी प्रकाशचंद्र और डीएसटी प्रभारी विवेकभानसिंह की टीम ने सांगेला गांव में लक्ष्मण पुत्र हरदार डामोर के खेत पर पहुंचकर टोह ली। यहां मक्का की फसल के बीच में बड़ी संख्या में गांजे के हरे पौधे उगाए हुए मिले। इस पर किसान की मौजूदगी में 95 हरे पौधे उखड़वाए गए। तौल कराने पर उनका वजन 29 किलो 500 ग्राम हुआ।

पौधे जब्त किए, आरोपी गिरफ्तार

इस पर पौधे जब्त कर आरोपी लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लिया गया। एनडीपीएस एक्ट में दर्ज मामले की के जांच अधिकारी गढ़ी थाने के एसआई लक्ष्मणलाल ने पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

Published on:

30 Aug 2025 02:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara Crime : बांसवाड़ा में मक्का की आड़ में गांजे की अवैध खेती, आरोपी गिरफ्तार

