Banswara Crime : बांसवाड़ा में मक्का की आड़ में गांजे की अवैध खेती। आरोपी गिरफ्तार।

Banswara Crime : बांसवाड़ा के अरथूना क्षेत्र में चोरी-छिपे गांजे की खेती की सूचना पर डीएसटी और थाने की टीम की साझा कार्रवाई की। इस दौरान 95 पौधे जब्त कर किसान को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के अनुसार डीएसटी को मुखबिर के जरिए मिली सूचना पर सीओ गढ़ी सुदर्शन पालीवाल के निर्देशन में थानाधिकारी प्रकाशचंद्र और डीएसटी प्रभारी विवेकभानसिंह की टीम ने सांगेला गांव में लक्ष्मण पुत्र हरदार डामोर के खेत पर पहुंचकर टोह ली। यहां मक्का की फसल के बीच में बड़ी संख्या में गांजे के हरे पौधे उगाए हुए मिले। इस पर किसान की मौजूदगी में 95 हरे पौधे उखड़वाए गए। तौल कराने पर उनका वजन 29 किलो 500 ग्राम हुआ।
इस पर पौधे जब्त कर आरोपी लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लिया गया। एनडीपीएस एक्ट में दर्ज मामले की के जांच अधिकारी गढ़ी थाने के एसआई लक्ष्मणलाल ने पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।