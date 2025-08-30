Banswara Crime : बांसवाड़ा में मक्का की आड़ में गांजे की अवैध खेती। आरोपी गिरफ्तार।

पुलिस के अनुसार डीएसटी को मुखबिर के जरिए मिली सूचना पर सीओ गढ़ी सुदर्शन पालीवाल के निर्देशन में थानाधिकारी प्रकाशचंद्र और डीएसटी प्रभारी विवेकभानसिंह की टीम ने सांगेला गांव में लक्ष्मण पुत्र हरदार डामोर के खेत पर पहुंचकर टोह ली। यहां मक्का की फसल के बीच में बड़ी संख्या में गांजे के हरे पौधे उगाए हुए मिले। इस पर किसान की मौजूदगी में 95 हरे पौधे उखड़वाए गए। तौल कराने पर उनका वजन 29 किलो 500 ग्राम हुआ।