बांसवाड़ा में 2 दर्दनाक घटना: मक्का निकालते समय थ्रेसर में कुचलकर एक युवक की मौत, दूसरे ने कीटनाशक पीकर दी जान



उधर, कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के बिलड़ी पंचायत अंतर्गत धाड़का गांव में 18 वर्षीय अल्केश पुत्र निकेश पटेल ने कीटनाशक पी लिया। बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। परिजन पुलिस कार्रवाई के बिना ही शव ले जाने पर अड़े, जिससे पुलिस में संदेह हुआ। मोर्चरी में भी परिजन पहुंचे, लेकिन समझाइश के बाद शांत हुए।