बांसवाड़ा में 2 दर्दनाक घटना: मक्का निकालते समय थ्रेसर में कुचलकर एक युवक की मौत, दूसरे ने कीटनाशक पीकर दी जान

मृतक युवक (फोटो- पत्रिका)
बांसवाड़ा: दानपुर और कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग दर्दनाक घटनाओं में युवकों की मौत हो गई। दानपुर थाना क्षेत्र के मातासुला गांव में हलमा प्रथा के तहत मक्का निकालने के दौरान 25 वर्षीय बसंत पुत्र नरुलाल थ्रेसर में आकर कुचला गया।
बता दें कि बसंत अपने रिश्तेदार के खेत में मक्का निकालने में मदद कर रहा था। इसी बीच असावधानी से वह थ्रेसर में फंस गया। परिजन थ्रेसर बंद करने में सफल हुए, लेकिन तब तक बसंत की जान जा चुकी थी।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बमुश्किल शव को बाहर निकाला गया। रात होने के कारण शव को बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल मोर्चरी में रखा गया। पुलिस ने बताया कि मृतक का परिवार माही बैकवाटर क्षेत्र से विस्थापित है, इसलिए कोटा और मध्यप्रदेश से परिवार आने में देरी हुई।
वहीं, बुधवार शाम को सभी परिजन पहुंचे और मृतक के भाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद थानाधिकारी राजवीर सिंह के निर्देशन में पोस्टमॉर्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया।
उधर, कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के बिलड़ी पंचायत अंतर्गत धाड़का गांव में 18 वर्षीय अल्केश पुत्र निकेश पटेल ने कीटनाशक पी लिया। बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। परिजन पुलिस कार्रवाई के बिना ही शव ले जाने पर अड़े, जिससे पुलिस में संदेह हुआ। मोर्चरी में भी परिजन पहुंचे, लेकिन समझाइश के बाद शांत हुए।
बुधवार सुबह टिमेड़ा चौकी प्रभारी मणिलाल मौके पर पहुंचे, तब परिजनों ने लिखित में कार्रवाई से इनकार किया। पुलिस ने अंततः पोस्टमॉर्टम करवाए बिना ही शव परिजनों को सौंप दिया। इन दोनों घटनाओं से क्षेत्र में सुरक्षा और सावधानी के प्रति चेतावनी बढ़ गई है।
