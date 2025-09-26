Patrika LogoSwitch to English

बांसवाड़ा

PM मोदी ने महिला आय पूछी और कहा…बताइए, मैं टैक्स वालों को भेजने वाला नहीं हूं, ‘वाह, आप तो बड़े जागरूक हो’

बांसवाड़ा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कुसुम योजना लाभार्थियों से संवाद किया। किसानों ने सौर ऊर्जा से लाखों की बचत और कमाई बताई। मोदी ने प्राकृतिक खेती, मिलेट्स और जल संरक्षण पर जोर देते हुए लाभार्थियों की जागरूकता की सराहना की।

बांसवाड़ा

Arvind Rao

Sep 26, 2025

Banswara PM Modi
लोगों से संवाद करते हुए पीएम मोदी (फोटो-एक्स)

बांसवाड़ा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरुवार को नापला के न्यूक्लियर पावर प्लांट परिसर में हुई सभा में दक्षिण राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के अलावा उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और अन्य जिलों से भी करीब एक लाख लोग जुटे। सभा में आए लोग ज्यादातर आदिवासी समाज के थे।


बड़ी संख्या में मौजूद महिलाएं भी उल्लासित नजर आ रही थीं। लोगों के हाथों में कुसुम योजना, आत्मनिर्भर भारत और दीनदयाल उपाध्याय विद्युत योजनाओं की तख्तियां थीं। कोई मोदी की वेशभूषा में सज-धजकर आया तो कुछ युवा मोदी और उनकी मां के स्कैच बनाकर लाए।


तीन बजे कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद के बाद जैसे ही पीएम मोदी खुली जीप में सवार होकर पंडाल के कॉरिडोर में आए, भीड़ के बीच से मोदी…मोदी के नारे गूंजने लगे। महिलाओं के ब्लॉक से भी जय श्रीराम और स्वागत है भई स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है…सरीखे नारे गूंजे।


लाभार्थी: हर महीने 7-8 लाख की बचत, मोदी: वाह, आप तो बड़े जागरूक हो


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा में लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि सौर ऊर्जा किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। खेत की मेड़ पर सोलर पैनल लगाने से जमीन भी सुरक्षित रहेगी। उन्होंने प्राकृतिक खेती, मिलेट्स उत्पादन और जल संरक्षण को बढ़ावा देने की बात कही।


पीएम मोदी ने एक महिला लाभार्थी से उनकी सालाना आय पूछी और मुस्कराते हुए कहा, बताइए, मैं टैक्स वालों को भेजने वाला नहीं हूं। एक लाभार्थी ने बताया कि पीएम कुसुम योजना से उसे हर महीने 7-8 लाख की बचत हो रही है। मोदी बोले, वाह, आप तो बड़े जागरूक हो।


किसी ने कहा कि सोलर प्लांट से 4-5 लाख की कमाई हो रही है तो किसी ने बताया कि डीजल में सवा दो लाख की बचत हुई। महाराष्ट्र की एक महिला ने कहा कि सोलर पंप से अब फसल को जरूरत के समय पानी मिल जाता है।


‘खेती का बिजली बिल जीरो हो गया’


प्रगतिशील किसान संघर्ष कटारा ने कहा कि पीएम कुसुम क्पोनेंट-बी के तहत पांच हॉर्सपावर का सोलर पंप लगाया है, जिस पर एक लाख का अनुदान मिला। यह सब्सिडी 70 प्रतिशत थी। 50 हजार मैंने किसान शेयर के रूप में जमा कराए। अब दिन में भी सिंचाई कर सकता हूं। बिजली खर्च भी जीरो हो गया।


हाइटेक हॉर्टिकल्चर फसलें पॉली हाउस और शेडनेट में उगा रहा हूं। मैंने हाइब्रिड सब्जियों की एक नर्सरी भी तैयार की है, जिसमें खीरा और रंगीन शिमला मिर्च की खेती हो रही है।


'वागड़ी गीत नी मानूं रे' पर झूमे कार्यकर्ता


प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले पंडाल में लोक कलाकार ढोल-कुंडी के साथ वागड़ के मानगढ़ धाम और गोविंद गुरु से जुड़े प्रचलित गीत ‘नी मानूं रे भूरेटिया…’ काफी देर तक गूंजता रहा और लोग थिरकते रहे। यहां विभिन्न ब्लॉक में पारंपरिक आदिवासी परिधान में सज-धजकर आईं जनजाति महिलाओं का उत्साह भी देखते ही बन रहा था।


राज्यपाल के आते ही मोदी की एंट्री


राज्यपाल हरिभाऊ बागडे मंच पर 2:43 बजे पहुंचे, एक मिनट बाद पीएम का पंडाल में प्रवेश हो गया। जीप में सवार मोदी पर फूलों की बारिश होती रही। कॉरिडोर से 10 मिनट में उनकी जीप गुजरी। जीप पर सीएम, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी सवार थे।

Updated on:

26 Sept 2025 09:11 am

Published on:

26 Sept 2025 08:53 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / PM मोदी ने महिला आय पूछी और कहा…बताइए, मैं टैक्स वालों को भेजने वाला नहीं हूं, 'वाह, आप तो बड़े जागरूक हो'

