PM मोदी ने महिला आय पूछी और कहा…बताइए, मैं टैक्स वालों को भेजने वाला नहीं हूं, ‘वाह, आप तो बड़े जागरूक हो’



प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले पंडाल में लोक कलाकार ढोल-कुंडी के साथ वागड़ के मानगढ़ धाम और गोविंद गुरु से जुड़े प्रचलित गीत ‘नी मानूं रे भूरेटिया…’ काफी देर तक गूंजता रहा और लोग थिरकते रहे। यहां विभिन्न ब्लॉक में पारंपरिक आदिवासी परिधान में सज-धजकर आईं जनजाति महिलाओं का उत्साह भी देखते ही बन रहा था।